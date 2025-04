Le FC Schaffhouse a de nouveaux propriétaires

De l'espoir sur et en dehors du terrain: Schaffhouse, lanterne rouge de Challenge League, accueille de nouveaux investisseurs. Photo: freshfocus

Tobias Wedermann

Sur le plan sportif et financier, le FC Schaffhouse lutte pour sa survie cette saison. Actuellement, le FCS occupe la dernière place de la Challenge League, mais après avoir récolté quatre points lors des deux derniers matches, il garde l'espoir de se maintenir en deuxième division.

En première instance, le club n'a toutefois pas obtenu de licence pour la saison prochaine, comme l'a annoncé lundi la Swiss Football League (SFL). «Nous avons bon espoir d'obtenir la licence en deuxième instance. Je tiens en outre à préciser que sans notre entrée en scène en janvier, le club n'aurait plus eu aucune chance. Le sauvetage prend du temps, mais il réussira», a ensuite annoncé le président du conseil d'administration Fitim Hasani.

Des investisseurs de Singapour

Deux jours plus tard, on sait aussi d'où vient l'optimisme de Fitim Hasani. Le FC Schaffhouse va avoir de nouveaux propriétaires. Selon nos informations, l'affaire est déjà conclue. La société Lotus One Swiss AG, récemment fondée à Schaffhouse, devient le nouvel actionnaire principal du FCS. Derrière cette entreprise se cache le Lotus Singapore Group, une société financière basée à Singapour. Un autre nouvel actionnaire du club s'appelle Silvan Hürlimann et le conseil d'administration est également remanié, avec un président nommé Martin Frick.

C'est déjà la deuxième fois cette année que le FC Schaffhouse change de propriétaire. Les promoteurs zurichois Fitim et Boletim Hasani ont été annoncés à la mi-janvier comme nouveaux propriétaires et au nouveau conseil d'administration, avec pour mission de transformer le club et de le sauver de la faillite. Il s'en est suivi la destitution et le départ du CEO Jimmy Berisha, le départ du directeur sportif Marc Hodel et, plus récemment, le licenciement de l'entraîneur Ciriaco Sforza, remplacé par Hakan Yakin. Jusqu'à récemment, les actions de l'ancien propriétaire Roland Klein n'ont toutefois jamais été transférées aux frères Hasani. Ce n'est désormais plus nécessaire.