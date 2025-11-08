Xamax décimé mais debout face à Yverdon

Neuchâtel Xamax a obtenu un point, mais aussi laissé des plumes dans le derby du Lac vendredi (2-2 contre Yverdon)! Pas moins de quatre joueurs ont été remplacés sur blessure, dont le meilleur passeur et le meilleur buteur de Challenge League.

Meilleur buteur de Challenge League, Shkelqim Demhasaj a dû sortir sur blessure vendredi, comme trois de ses coéquipiers. Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Robin Smania

Neuchâtel Xamax a tout connu vendredi soir à la Maladière. Joie, inquiétude, espoir, puis peur à nouveau: le derby du lac contre Yverdon a viré au feuilleton à rebondissements.

«Je ne peux pas dire sur une pelouse grasse, mais disons que sur un terrain glissant, ça peut arriver», glissait Anthony Braizat, l’entraîneur xamaxien. Sur le synthétique neuchâtelois, son équipe a effectivement connu toutes les émotions.

La soirée avait pourtant commencé de la plus belle des manières. Dès la 4e minute, Shqelkim Demhasaj ouvrait le score et faisait exploser la Maladière, portée par une ambiance plus chaude qu’à l’accoutumée. Auteur de douze buts déjà en Challenge League cette saison, l’attaquant vit la meilleure période de sa carrière. «Shqelkim donne beaucoup, il marche sur l’eau en ce moment», se réjouissait Anthony Braizat au coup de sifflet final.

Le début du cauchemar

Mais le rêve a vite tourné. À la demi-heure, une erreur de Léo Seydoux offrait l’égalisation à Yverdon. Quelques minutes plus tard, la cheville de Salim Ben Seghir se tordait sur un appui. L’ailier gauche, excellent jusque-là, terminait la mi-temps en serrant les dents avant d’être remplacé par Altin Azemi, 16 ans.

L’heure de jeu n’était pas encore atteinte que Shkelqim Demhasaj, touché à l’adducteur, devait à son tour céder sa place à Koro Koné, ancien Yverdonnois. En un quart d’heure, Xamax perdait son meilleur passeur et son meilleur buteur.

Des soucis pour Anthony Braizat. Photo: keystone-sda.ch

«Shqelkim a senti que ça tirait, on fera des tests lundi ou mardi. Il a besoin de repos. Quant à Salim, c’est une entorse de la cheville. Heureusement qu’il y a la trêve internationale», relativisait Anthony Braizat, qui veut s’appuyer sur la force de son collectif.

La série noire continue

À peine Demhasaj sorti, le cauchemar se poursuivait: du haut de ses 167 centimètres, Antonio Marchesano s’imposait de la tête pour donner l’avantage à Yverdon. Dix minutes plus tard, c’était au tour de Jonathan Fontana – titulaire pour la première fois depuis cinq matches – de se blesser à l’adducteur.

Heureusement pour les Neuchâtelois, Koro Koné redonnait de l’air à son équipe. Sur une magnifique action de Fabio Saïz, l’attaquant égalisait et rallumait la flamme du public. Mais la soirée refusait décidément de se calmer. Sur un ballon aérien, Koro Koné percutait violemment Anthony Sauthier: les deux restaient au sol de longues minutes. L’attaquant, touché à l’arcade, devait sortir à son tour à la 85e minute.

«C’est juste l’arcade, il n’a pas vu les étoiles. Il pourra remplacer Demhasaj si besoin», rassurait Anthony Braizat. «Pour Ben Seghir, on a Lentini (19 ans) et Azemi (16 ans). Ce sont des gamins, mais ils ont répondu présent. Avec la bonne mentalité, ils pourront enchaîner. Je ne pense pas perdre en qualité: c’est un groupe avant tout.»

Un point qui compte

Malgré quatre blessés et mille frayeurs, Xamax a tenu bon face à l’un des cadors de Challenge League. Le point décroché à la Maladière vaut cher — autant pour le classement que pour la cohésion d’un vestiaire rudement mis à l’épreuve.

Les examens médicaux à venir diront combien de temps les cadres devront rester éloignés des terrains, mais une chose est sûre: les jeunes du cru xamaxien auront bientôt leur chance.