La vente de Sahmkou Camara devrait rapporter un joli pactole au SLO, avec tous les bonus et le pourcentage à la revente. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sofyan Chader, Teddy Okou, Brighton Labeau, Zachary Hadji... Tous ces joueurs bien connus du football suisse ont un point commun: avoir été repérés par Yagan Hiraç, l'infatigable directeur sportif du FC Stade-Lausanne-Ouchy, l'homme qui arpente les terrains de Belgique et de divisions inférieures françaises afin de voir qui peut venir découvrir la Pontaise et s'y montrer suffisamment performant pour partir plus haut et ramener un peu, voire beaucoup, d'argent au SLO. A cette liste, il convient également d'ajouter Zeki Amdouni, même si Yagan Hiraç n'était évidemment de loin pas le seul à avoir repéré le talent du jeune Genevois, alors en 1re ligue à Carouge avant de signer au SLO, puis au Lausanne-Sport.

Photo: Martin Meienberger/freshfocus

S'il y a eu des échecs, inévitables, dans son bilan, et que la relégation en Challenge League a porté un coup au projet sportif du SLO, Yagan Hiraç a prouvé une fois de plus lors de ce mercato hivernal qu'il savait toujours bien vendre, vu que son défenseur central Sahmkou Camara va s'engager dans les prochaines heures avec le Slavia Prague, club de standing européen, réputé pour lui aussi très bien vendre ses joueurs.

Un immense potentiel

Sahmkou Camara, arrivé à l'été 2023 au FC Stade-Lausanne-Ouchy, n'a pas marqué les esprits du grand public, mais les scouts ont vite repéré son potentiel en Super League malgré les défaites successives du SLO, les nombreux buts encaissés et la relégation en fin de saison. L'athlétique défenseur d'1,93m a dû s'adapter à la Suisse, a fait quelques boulettes, mais son caractère et ses indéniables qualités ont attiré l'attention de plusieurs recruteurs un peu partout en Europe. Ce qui a particulièrement plu aux spécialistes: sa capacité à rebondir rapidement après une déconvenue et à apprendre de ses erreurs. A 21 ans, son potentiel est important, sa marge de progression aussi.

Un pourcentage à la revente

Il s'apprête donc à découvrir les compétitions européennes et le haut de tableau du championnat tchèque, lui qui avait été repéré par Yagan Hiraç en National 2, dans un club nommé Pays de Grasse, et qui n'avait évidemment rien coûté. La bascule financière s'annonce importante pour un club comme le SLO, vu que le Slavia a dû battre la concurrence d'un club portugais, d'un club belge et du Sheriff Tiraspol pour faire signer le talentueux Franco-Guinéen. Avec les bonus, la vente rapportera un peu moins d'un million au SLO, avec une clause très intelligente et désormais habituelle: un pourcentage à la revente au cas où Sahmkou Camara explosait au Slavia, un club qui, on l'a dit, sait lui aussi particulièrement bien vendre.

Le SLO perd donc un joueur important durant ce mercato, mais le club lausannois a déjà réagi par anticipation en faisant signer Mickaël Nanizayamo, l'ancien défenseur du Lausanne-Sport.