Varujan Symonov espère rester à l'Association du club de la Côte, mais ne s'occupe plus du secteur professionnel. Photo: Sigfredo Haro

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je souhaite tout le meilleur au club. J'espère que la première équipe va sauver sa place en Challenge League. Mais je suis désormais un supporter et ce avec effet immédiat», glisse Varujan Symonov ce mardi.

Surprise à Colovray! Le manager général du Stade Nyonnais a en effet donné sa démission avec effet immédiat. Et c'est un véritable coup de tonnerre tant c'est lui, Varujan Symonov, qui a été l'architecte des succès récents du club de la Côte, promu en Challenge League à l'été 2023 et maintenu confortablement la saison dernière.

«Bien sûr que ça me fait mal de partir. J'ai passé huit ans et demi à Nyon, c'est ma maison. Cette équipe, je l'ai construite. Mais je prends cette décision pour le bien du club. C'est la meilleure décision possible», enchaîne le Suisse d'origine arménienne, qui possède une grande expérience du football suisse, un pays dans lequel il vit depuis 54 ans, et de nombreux contacts en Suisse alémanique. Pourquoi donc s'en aller avec effet immédiat?

Des visions différentes

«Nous avons des divergences avec le président sur la manière d'envisager la suite. Je le respecte et je lui souhaite le meilleur. Je ne pars pas en mauvais termes. Pas du tout, même. Il est le président et il a une vision pour la suite, ce que je respecte. Je veux le bien du club», explique Varujan Symonov au sujet du président Michael Palma, arrivé à la tête du club de la Côte pour prendre la succession de Vartan Sirmakes, la SFL n'autorisant pas un propriétaire à posséder deux clubs dans le monde professionnel, le boss de l'entreprise horlogère Franck Muller étant également président du FC Stade-Lausanne-Ouchy.

Actuellement dernier de Challenge League, le Stade Nyonnais est en grand danger de relégation et le choc psychologique est donc incarné par le départ du manager général, pas par celui de Christophe Caschili, auquel il appartient désormais de trouver les leviers pour redresser la barre. Un nouveau directeur sportif sera-t-il nommé? Mystère pour l'instant.

Quant à Varujan Symonov, il n'envisage pas son avenir ailleurs, en tout cas pour le moment. Il espère rester d'ailleurs rester actif auprès de l'Association du Stade Nyonnais, qui chapeaute l'entier du club, dont le secteur amateur. «Nous aurons l'assemblée générale bientôt, j'espère être réélu. Mais je ne vais plus m'occuper de la première équipe. J'ai toutefois dit ai président que je restais à disposition pour toutes les questions qu'il peut avoir, pour le bien du Stade Nyonnais.» Une grande page de l'histoire récente du club de Colovray se tourne.