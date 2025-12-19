Vaduz remporte le match au sommet de la Challenge League

ATS Agence télégraphique suisse
Stephan Seiler a donné la victoire à Vaduz à la 89e, alors qu'Aarau avait égalisé à 2-2 quatre minutes plus tôt. Les Argoviens étaient déjà revenus au score en première mi-temps après l'ouverture du score des locaux.
Dans le ventre mou du classement, le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax ont partagé l'enjeu à Colovray (1-1). L'autre derby de la soirée, entre Stade Lausanne-Ouchy et Etoile Carouge, a tourné en faveur du SLO. Les Lausannois remontent à la 4e place, à un point d'Yverdon, qui accueille Rapperswil dimanche.
Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
18
25
45
2
FC Aarau
18
13
42
3
Yverdon Sport FC
17
10
30
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
18
9
29
5
Neuchatel Xamax FCS
18
1
25
6
FC Rapperswil-Jona
17
-7
19
7
FC Stade Nyonnais
18
-6
18
8
FC Wil
17
-14
16
9
Etoile Carouge FC
18
-11
13
10
AC Bellinzone
17
-20
10
Accession
Barrage d'accession
Relégation