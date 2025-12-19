Bellinzone est sauvé et reste en Challenge League

ATS Agence télégraphique suisse
La ligue informe dans son communiqué que l'AC Bellinzone a finalement fourni les documents financiers nécessaires à la validation de la vente du club au nouveau propriétaire, Juan Trujillo Velasquez.
Pour rappel, le 9 décembre dernier, la commission des licences avait refusé de valider la licence du club tessinois, lui retirant ainsi le droit de jouer en Challenge League, avant donc ce recours fructueux.
Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
17
24
42
2
FC Aarau
17
14
42
3
Yverdon Sport FC
17
10
30
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
17
8
26
5
Neuchatel Xamax FCS
17
1
24
6
FC Rapperswil-Jona
17
-7
19
7
FC Stade Nyonnais
17
-6
17
8
FC Wil
17
-14
16
9
Etoile Carouge FC
17
-10
13
10
AC Bellinzone
17
-20
10
Accession
Barrage d'accession
Relégation