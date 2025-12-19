DE
Licence confirmée en recours
Bellinzone est sauvé et reste en Challenge League

Bellinzone ne sera pas exclu de la Challenge League. La SFL a annoncé vendredi que la licence du club tessinois pour la saison actuelle avait été confirmée par l'instance de recours.
Publié: 17:55 heures
Photo: Alessandro Crinari
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La ligue informe dans son communiqué que l'AC Bellinzone a finalement fourni les documents financiers nécessaires à la validation de la vente du club au nouveau propriétaire, Juan Trujillo Velasquez.

Pour rappel, le 9 décembre dernier, la commission des licences avait refusé de valider la licence du club tessinois, lui retirant ainsi le droit de jouer en Challenge League, avant donc ce recours fructueux.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
17
24
42
2
FC Aarau
FC Aarau
17
14
42
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
17
10
30
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
17
8
26
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
17
1
24
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
17
-7
19
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
17
-6
17
8
FC Wil
FC Wil
17
-14
16
9
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
17
-10
13
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
17
-20
10
Accession
Barrage d'accession
Relégation
