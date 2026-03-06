Aarau seul vainqueur de la soirée

ATS
Vainqueur d'un seul de ses quatre précédents matches, le FC Aarau a forcé la décision à la Fontenette grâce à un doublé de son attaquant Shkelqim Vladi (8e et 75e), revenu au club cet hiver après un passage à St-Gall. Daniel Afriyie a scellé le score à la 85e.
Le derby romand programmé vendredi entre le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax a débouché sur un autre 0-0. Les Nyonnais en sont désormais à onze matches d'affilée sans victoire en championnat (cinq défaites et six nuls).
Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
25
28
59
2
FC Aarau
25
18
56
3
Yverdon Sport FC
24
19
46
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
24
8
35
5
Neuchatel Xamax FCS
25
-1
33
6
FC Rapperswil-Jona
25
-10
29
7
FC Wil
24
-15
25
8
FC Stade Nyonnais
25
-8
23
9
Etoile Carouge FC
25
-14
22
10
AC Bellinzone
24
-25
14
Accession
Barrage d'accession
Relégation