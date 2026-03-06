Aarau seul vainqueur de la soirée

Aarau est le grand gagnant de la soirée de vendredi en Challenge League. Les hommes de Brunello Iacopetta sont allés s'imposer 3-0 sur la pelouse d'Etoile Carouge et reviennent à trois longueurs du leader Vaduz.

ATS

Vainqueur d'un seul de ses quatre précédents matches, le FC Aarau a forcé la décision à la Fontenette grâce à un doublé de son attaquant Shkelqim Vladi (8e et 75e), revenu au club cet hiver après un passage à St-Gall. Daniel Afriyie a scellé le score à la 85e.

Le derby romand programmé vendredi entre le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax a débouché sur un autre 0-0. Les Nyonnais en sont désormais à onze matches d'affilée sans victoire en championnat (cinq défaites et six nuls).