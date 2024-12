Où Christophe Caschili rebondira-t-il? Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin

«La négativité amène la négativité. Nous, on est positifs. On l’est vraiment. On travaille, on travaille encore plus, et on sait que ça va tourner. Parce qu’on n’est pas loin. Il est donc interdit d’être négatif, tout simplement parce que si on le devient, alors on sera vraiment en plein dedans!» Prononcées au coeur d’une crise de résultats par l’entraîneur du Stade Nyonnais, Christophe Caschili, ces paroles ont résonné en moi pendant de longues semaines. Chaque club a sa vérité, chaque situation aussi, et rien n’est transposable d’une équipe à l’autre. Mais tout de même: le football offre quelques (maigres) certitudes, dont celle-ci: lorsqu’un staff travaille bien, garde la flamme, et cherche des solutions, le laisser en place et le soutenir est très souvent une bonne idée. Même le président du FC Sion s’en est aperçu cet automne, c’est dire.

Christophe Caschili et son staff n’ont rien lâché. Dans l’intimité du vestiaire, le coach a été dur avec ses joueurs, alors qu’ils enchaînaient les défaites. Mais en dehors, il les a protégés, a assuré que les solutions allaient venir. Il a été confronté à la terrible blessure d’Adriano De Pierro, il n’a pas caché son émotion face à cette terrible angoisse, bien pire que n’importe quelle défaite (même cinq de suite) et il a continué de travailler dur. Et, comme par magie (mais ce n’en est pas, très loin de là), les résultats ont tourné. Nyon a recommencé à gagner. Et, à Noël, Nyon n’est pas relégable.

Photo: keystone-sda.ch

Et voilà que le couperet tombe: licencié! Le président Michael Palma invoque des raisons budgétaires et n’est pas content que Christophe Caschili n’ait pas accepté de baisser son salaire. Soit. Je ne suis pas dans les comptes du club, c’est l’affaire du boss, et seul Michael Palma connaît la situation réelle et son degré d’urgence. Ce qui est sûr, c’est que Vartan Sirmakes, confronté à un choix épineux de la part de la Swiss Football League, qui lui a imposé de se décider entre le SLO et le Stade Nyonnais, a décidé de continuer à s’occuper du club de Vidy/La Pontaise, et a trouvé un repreneur pour celui de Colovray, moins riche que lui, en la personne de Michael Palma. Je ne le connais pas et ne peux rien en dire et je vais évidemment m’abstenir de commenter sa décision, qu’il a prise seul et qu’il va assumer. Je lui souhaite simplement bonne chance pour trouver un successeur qui aime autant son équipe et s’implique autant que Christophe Caschili. Je l’appelle sincèrement de mes vœux, car je préfère le Stade Nyonnais en bonne santé et en Challenge League que plus bas et péclotant.

Quant à Christophe Caschili, j’ose croire que le monde du football a vu et compris ce qu’il a accompli à Colovray, où il a toujours pensé aux autres avant lui. J’espère que durant les prochaines semaines ou les prochains mois, un club professionnel pense à lui. Ce dont je suis sûr, c’est qu’il rendra cette confiance au centuple. Au bas mot.