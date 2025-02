1/8 Elsad Zverotic rate le penalty décisif dans le «barrage du siècle» contre Xamax. Photo: geisser

Stefan Kreis

Ce sont des photos déchirantes et très émouvantes. Elsad Zverotic, pleurant sans retenue, soutenu et réconforté par ses coéquipiers, mais le point de s'effondrer.

Nous sommes le 2 juin 2019, et le «barrage du siècle» vient de se terminer, offrant au football suisse l'un des jours les plus mémorables de son histoire. Après avoir gagné 4-0 (!) le match aller à la Maladière, le FC Aarau aborde très en confance le match retour à domicile contre Xamax... et le perd aux tirs au but après s'être incliné 0-4! Elsad Zverotic rate le penalty décisif - et fond en larmes.

Le SMS réconfortant de Rolf Fringer

Rolf Fringer, l'entraîneur qui a mené Aarau à son seul titre de champion de Suisse en 1993, envoie alors un SMS à son ancien joueur et, pour le consoler, lui écrit: «Ce penalty raté t'est arrivé à toi uniquement parce que tu auras la force de t'en remettre».

Elsad Zverotic semble en effet avoir surmonté son traumatisme: «Je n'y pense plus. C'était il y a longtemps. Ce qui compte, c'est le présent et l'avenir». Et celui-ci semble plutôt rose en ce moment. Depuis un an, Elsad Zverotic est le directeur sportif du FC Aarau. Et il a constitué une équipe qui joue la montée. Après la victoire 1-0 dans le match au sommet, les Argoviens n'ont plus qu'un point de retard sur le leader Thoune. En moyenne, 4800 spectateurs se rendent au Brügglifeld cette saison, soit plus ou moins autant qu'Yverdon et Lugano réunis. Rien que pour cette ferveur, mais aussi en raison de leur histoire, les Argoviens seraient un enrichissement pour la Super League.

Elsad Zverotic se montre réservé

Mais Elsad Zverotic ne veut pas parler d'une éventuelle promotion. D'une manière générale, le directeur sportif de 38 ans est très réservé et ne répond que par monosyllabes aux questions. «Nous avons dit au début de la saison que nous voulions continuer à nous développer», déclare le Saint-Gallois, très laconique.

Pour Fringer, qui connaît Elsad Zverotic depuis l'époque où ils ont travaiilé ensemble au FC Lucerne, cette réserve n'est pas une surprise. Déjà en tant que joueur, Elsad Zverotic n'était «pas un haut-parleur», mais un homme qui laissait les actes parler pour lui. «Il avait un cœur de combattant, une bonne mentalité, c'était un travailleur. Top sérieux».

Des qualités qui caractérisent également l'ancien joueur du FC Sion et de Fulham en tant que directeur sportif. Après la fin de sa carrière de joueurs, il devient d'abord recruteur en chef, puis coordinateur sportif, avant de reprendre le poste de directeur sportif en janvier, il y a un an, et de composer une équipe qui fait rêver de promotion toute une région. Après un début de saison poussif, Aarau a remporté ses sept derniers matches et compte dans ses rangs l'un des jeunes entraîneurs les plus passionnants de Suisse, l'ex-entraîneur de Wil Brunello Iacopetta (40 ans).

Cela suffira-t-il à surmonter enfin le traumatisme de la non-promotion de 2019 face à Xamax? Ou verra-t-on à nouveau fin mai des photos de joueurs d'Aarau en larmes?