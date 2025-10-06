L’histoire de Neuchâtel Xamax résumée en 130 dates

Après des centaines d’heures de travail, Nicolas Bandelier va publier fin novembre un livre retraçant l’histoire du club rouge et noir. Entre anecdotes folles et archives jetées dans des bennes, l’auteur jurassien a confié à Blick les dessous de son travail.

Robin Smania

Chaque club de football à sa propre histoire, souvent oubliée. Fin novembre paraîtra un livre retraçant l’entière histoire de Neuchâtel Xamax en 130 dates -pour les 130 ans du club-, initialement appelé le FC Neuchâtel en 1895. Son auteur, Nicolas Bandelier, est jurassien d’origine, et enseigne l’histoire et la géographie dans un lycée neuchâtelois. Son collaborateur, Laurent Weber, avait commencé il y a de ça quinze ans un projet similaire, sans jamais le terminer. En parallèle de son métier, Nicolas Bandelier commente de temps à autre les matchs de Neuchâtel Xamax sur la radio régionale RTN, et ce depuis 1994.

«Je n’ai jamais été journaliste RP, mais j’ai commenté une dizaine de matchs par saison depuis 31 ans. J’avais de l’affection pour le club déjà adolescent, mais j’ai vécu les années de gloire du club plutôt à la télévision, car j’ai grandi au Jura. C’est d’ailleurs mon seul défaut en tant qu’auteur d’un livre sur un club neuchâtelois», rigole-t-il. Entre 1980 et 1990, les «Rouge et Noir» sont sacrés champions suisses à deux reprises, et s’offrent quelques soirées magiques en Coupe d’Europe, notamment en battant le Real Madrid et le Bayern Munich. Cette époque a créé une passion chez de nombreux Neuchâtelois, aujourd’hui encore enfouie chez beaucoup.

À partir de l’idée des 130 dates, Nicolas Bandelier commence à chercher et à rassembler toutes les dates marquantes du club, mais le passionné est finalement obligé d’en laisser de côté pour respecter son idée de départ.

«1895, c’est le point de départ. Il y a 130 ans, le FC Neuchâtel était créé. Xamax revendique avoir été créé en 1912, mais c’est en réalité la fusion entre le FC Neuchâtel et le Xamax FC qui a eu lieu en 1970 qui a donnée lieu à Neuchâtel Xamax. À partir de là, on a choisi des dates marquantes», explique le professeur d’histoire. Par exemple, certains ancêtres du club rouge et noir, comme le FC Cantonal, ont été champions suisses.

Trois branches bien distinctes

Le livre raconte en réalité l’histoire de trois clubs, qui, à des dates bien différentes, ont fusionné pour devenir le club que nous connaissons aujourd’hui. Le FC Neuchâtel donc, qui a vu le jour en 1895 et qui a donné l’idée à Nicolas Bandelier de retranscrire 130 dates pour les 130 ans de ce club. Le FC Xamax, ensuite, qui est né en 1912 et qui a laissé officiellement cette date comme celle de la naissance de Neuchâtel Xamax. Et le FC Serrières, pour terminer, club amateur de la région neuchâteloise qui est né en 1951 et qui fait partie de l’histoire récente de Neuchâtel Xamax, puisqu’il s’agit du club avec lequel Xamax a fusionné après sa faillite de 2012 pour retrouver au plus vite l’élite du football suisse.

Pour retrouver des documents et des archives, le passionné s’est rendu aux archives de la ville et du canton de Neuchâtel, ainsi qu’à la bibliothèque nationale. La maison de Gilbert Facchinetti, ancien président légendaire du club, ainsi que le club amateur du FC Colombier, abritaient également des archives précieuses. «Il faut savoir que Cantonal et Xamax ont joué au stade de Colombier avant de fusionner. Le club regorgeait d’archives, c’était une vraie mine d’or», éclaire le Jurassien.

Une période sombre

Étonnamment, Nicolas Bandelier n’a que très peu collaboré avec le club de la Maladière, et ce pour une raison légèrement moins joyeuse. En 2012, le club fait faillite alors qu’il est dirigé par un homme d’affaires tchétchène, Bulat Chagaev. «Durant cette époque, le club a jeté énormément d’archives, c’est dramatique. Un ami à moi a récupéré des maillots officiels de la Coupe d’Europe des années 70 dans une poubelle! Ce qui reste des archives du club même, c’est mon collaborateur Laurent Weber qui les a chez lui», explique-t-il, «J’ai entendu parler d’un vieux bouquin stocké à la Maladière, qui contiendrait des sources très anciennes, mais toutes les fois où je suis allé demander, personne n’en savait rien. On m’a aussi raconté qu’à l’époque Chagaev, un agent de sécurité avait récupéré les archives que le club venait de jeter dans une benne, mais je n’ai jamais pu vérifier cela», se désole-t-il.

Forcément, de telles recherches aboutissent à des découvertes hors du commun, et Nicolas Bandelier ne s’est pas privé de creuser l’histoire de la région neuchâteloise pour approfondir son livre. «Honnêtement, j’ai découvert des dingueries. Des choses dont l’ANF ou le club n’étaient même pas au courant de l’existence. Des terrains oubliés, des équipes pour chaque quartier de la ville entre 1900 et 1920 ou un club dont personne ne se souvient, il y a vraiment des pépites», raconte Nicolas. «Il y a une sorte de fil rouge historique au cours du livre, mais chaque histoire, chaque anecdote pourra se lire de manière séparée,» conclut-il.

Après des centaines d’heures de travail, Nicolas arrive à la fin de la rédaction de son livre. Quelques milliers de francs manquent tout de même pour la sortie du livre fin novembre, Nicolas et Laurent ont ouvert une cagnotte de crowdfunding disponible sur wemakeit, bien que Nicolas se dise confiant à sa sortie à la date prévue. Le livre qui compte près de 300 pages sera disponible fin novembre en librairie au prix de 59 francs.