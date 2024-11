Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'état de choc et la sidération étaient considérables vendredi à Colovray, où la centaine de personnes présentes pour assister au match entre Nyon et Vaduz a vite compris qu'il était arrivé quelque chose de grave à Adriano De Pierro. Le défenseur central et capitaine du Stade Nyonnais a reçu un coup à la tête, qui a valu un carton jaune au joueur de Vaduz, et est tombé au sol. Resté inconscient durant une quinzaine de minutes, il s'est réveillé dans l'ambulance qui l'amenait à l'hôpital. Son rythme cardiaque était alors défini comme stable et les premières nouvelles étaient rassurantes.

Près de vingt-quatre heures après les faits, l'état de santé d'Adriano De Pierro reste stable. «Son état reste le même, à savoir qu’il n’y a pas d’amélioration. Il ne récupère pas très vite, mais son état ne s’aggrave pas, ce qui est positif», répond le département communication du Stade Nyonnais, sur demande de Blick.

«Il a été évalué par l’équipe de neurochirurgie: selon eux, il bouge les quatre membres correctement. Ils vont faire une IRM aujourd’hui (samedi) pour voir s’il y a des lésions qui n’auraient pas été vues sur le CT-scan. Son état reste inquiétant, il nécessite du temps pour voir comment son corps va réagir», ajoute le club de Colovray, en appelant à la patience et en faisant preuve de la plus grande transparence possible dans de telles circonstances.

Le solide défenseur central n'est donc malheureusement pas encore tiré d'affaire, et l'entier du football suisse lui envoie ses meilleurs voeux de rétablissement.