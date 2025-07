Yverdon Sport recrute fort, mais fâche ses supporters

Le Kop 14 aime honorer les légendes d'YS, comme ici lors de la réception de Zurich en mai. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le climat est visiblement tendu autour d’Yverdon Sport FC après la relégation en Challenge League. Dans un communiqué publié en ce début de semaine, le Kop 14 Yverdon, groupe ultra du club nord-vaudois, a fait part de sa «stupeur» face aux récents licenciements de plusieurs collaborateurs du club. Des départs qui, selon le groupe de supporters, vont à l’encontre des valeurs humaines longtemps défendues à Yverdon.

Le cœur du malaise? Le contraste entre la volonté affichée par la direction de reconstruire un club à l’esprit plus «familial» et le choix de se séparer de plusieurs personnes jugées emblématiques et locales, dont le chef de presse et l'intendante «historique» du club. Pour le Kop 14, ces collaborateurs n’étaient pas seulement des professionnels compétents, mais aussi des passionnés, souvent issus de la région, qui avaient laissé «une empreinte, une émotion et un amour inconditionnel» au sein du club. Leur départ brutal est donc vécu comme une perte symbolique.

Un manque de reconnaissance?

Sans remettre en cause les choix sportifs de la direction, les supporters pointent du doigt un manque de justification pour ces licenciements, et surtout un manque de transparence. L’absence de remerciements officiels ou de mots de départ est également relevée.

Dans son communiqué, le Kop 14 insiste sur le fait qu’il ne souhaite pas s’opposer frontalement à la direction, mais qu’il juge nécessaire d’exprimer publiquement sa désolidarisation face à des actes jugés «non réfléchis». Un signal fort, mais mesuré, destiné à rappeler que le lien humain fait partie intégrante de l’ADN du club.

Photo: keystone-sda.ch

Le mercato, très réussi sur le papier et très local, avec l'engagement d'un entraîneur reconnu, Adrian Ursea, mais aussi de valeurs sûres de la Challenge League comme Dejan Sorgic, Helios Sessolo, Aurélien Chappuis et Simon Enzler, pour ne citer qu'eux, a lui fière allure et vient contraster avec ces remous internes. Des efforts réels ont également été entrepris pour la section féminine, avec l'engagement à taux plein d'Arnaud Vialatte, entraîneur et manager, ainsi que la signature de joueuses de haut niveau, Maeva Clémaron en tête.

Des départs pas encore officialisés

De nombreux jeunes Suisses sont également arrivés, comme Elias Pasche et Robin Golliard, et le projet sportif global, incarné par Adrian Ursea, semble cohérent (et même réjouissant), mais les supporters regrettent aussi un manque de transparence pour ce qui est des départs de dirigeants et de certains joueurs. Pourtant actés depuis un certain temps, les départs de Jeffrey Saunders (président du football) et Filippo Giovagnoli (directeur sportif) n'ont ainsi toujours pas été officialisés. Et un joueur comme Christian Marques a fait part de son départ sur ses réseaux sociaux, sans avoir été salué, pour l'instant, par le club, alors que son contrat se terminait au 30 juin.

Plus réjouissant, la prolongation de contrat d'Anthony Sauthier, une très bonne nouvelle sportive et humaine, a elle été dûment communiquée par le club, ce qui ne suffit visiblement pas à calmer l'agacement des supporters, lesquels ont tenu à marquer le coup par leur communication officielle. Seront-ils entendus? La direction leur répondra-t-elle? Affaire à suivre, mais nul doute que Jamie Welch, propriétaire et président du club, se serait bien passé de ces polémiques et de ce coup de gueule public des fans nord-vaudois.