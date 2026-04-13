Yverdon arrive lancé dans sa demi-finale de Coupe de Suisse face à Saint-Gall. Les hommes de Martin Andermatt ont renversé Vaduz vendredi (2-1) et sont revenus à dix points d'Aarau. Et la dernière journée de Challenge League leur propose un déplacement au Brügglifeld...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Onze buts marqués et trois succès d'affilée, dont le dernier vendredi contre Vaduz (2-1), leader du championnat de Challenge League: Yverdon Sport arrive lancé dans sa demi-finale de Coupe de Suisse, dimanche prochain contre Aarau.

Mieux: en battant les Liechtensteinois de manière méritée, le club nord-vaudois s'est même donné le droit de croire encore à un double match de barrage face à Grasshopper pour espérer retrouver la Super League, quelques mois après l'avoir quittée. Un scénario trop optimiste? Peut-être. Mais pas complètement irréaliste non plus au vu de la forme des deux équipes.

Le faux-pas d'Aarau à Bellinzone samedi (0-0), couplé à la réputation légendaire de craquage du club argovien en fin de saison, permet en effet à YS de rêver au fait de combler les dix points de retard qui le séparent désormais de la deuxième place.

Aarau-Yverdon le 15 mai au Brügglifeld!

«Il faut rêver dans la vie, non?», sourit Anthony Sauthier, interrogé à ce sujet par Blick après la victoire face à Vaduz vendredi. Le latéral genevois d'YS venait de provoquer le 2-1 d'un centre bien inspiré, dévié dans son propre but par Nicolas Hasler (79e) et ne veut rien s'interdire en cette fin de saison. D'autant que la toute dernière journée verra s'affronter Aarau et YS au Brügglifeld le 15 mai...

«Vaduz et Aarau font une grosse saison. Nous, maintenant, on ne se concentre que sur nous et les points que l'on peut prendre. A la fin, on verra bien... On a un bon groupe, qui s'entend bien et chacun de nous veut faire les efforts pour son coéquipier», ajoute le latéral droit.

Un exploit contre Saint-Gall est-il envisageable?

Mais avant de penser à affronter Xamax lors de la prochaine journée de championnat, la concentration est désormais totale sur dimanche prochain et cette demi-finale de Coupe de Suisse, la troisième de l'histoire du club. Le stade sera plein face à Saint-Gall, c'est une certitude, et Yverdon croit l'exploit possible, après avoir éliminé Servette et Lausanne sur cette même pelouse du Stade municipal.

La sixième demi-finale pour Anthony Sauthier!

L'entraîneur s'appelait alors Adrian Ursea et YS a désormais changé de style sous la direction de Martin Andermatt, passant d'une volonté de possession maximale à un jeu plus pragmatique et moins flamboyant. «Mais ça ne changera rien. Depuis qu'on a battu Lausanne, on se met à rêver. On a une super équipe de Super League en face, qui met énormément d'intensité. Mais on sait aussi faire le dos rond. Il faudra sans doute les laisser un peu jouer et les piquer», prévoit Anthony Sauthier, lequel possède une riche expérience des demi-finales, que ce soit comme titulaire (2022 Yverdon-Saint-Gall, 2021 Servette-Saint-Gall, 2012 Sion-Lucerne) ou sur le banc (2013 Sion-Bâle et 2011 Sion-Bienne). A 35 ans, il sait pertinemment qu'il s'agit sans doute de sa dernière occasion de retourner au Wankdorf et entend bien la saisir.