Dix-huit points de retard!
Xamax s'enfonce encore plus en championnat

Neuchâtel sombre-t-il dans la crise? Les hommes d'Anthony Braizat se sont encore inclinés ce mercredi à Stade-Lausanne-Ouchy (3-0) et comptent désormais dix-huit points de retard sur la deuxième place, synonyme de barrage. Un véritable naufrage sportif.
Publié: 20:36 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Anthony Braizat ne trouve pas les solutions pour sortir Neuchâtel Xamax de la crise.
Photo: Pius Koller
Neuchâtel Xamax a subi la loi du Stade Lausanne-Ouchy mercredi à la Pontaise (3-0), un match renvoyé de la 14e journée de Challenge League. Le SLO dépasse ainsi les «rouge et noir» au classement.

Les Lausannois ont frappé trois fois entre la 17e et la 34e minute de jeu dans cette partie qui avait été reportée en raison d'une pelouse gelée. Les buteurs se nomment Nicola Sutter, Landry Nomel et Malko Sartoretti.

Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse, les Neuchâtelois n'avancent plus en championnat: c'est leur cinquième match de suite sans victoire. En revanche, le SLO (4e, 23 pts) se relance et pointe désormais devant Xamax (5e, 21 pts) au classement.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
16
20
39
2
FC Aarau
FC Aarau
16
13
39
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
16
14
30
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
16
4
23
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
16
0
21
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
16
-3
19
7
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
16
-5
17
8
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
16
-9
13
9
FC Wil
FC Wil
16
-15
13
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
16
-19
10
Accession
Barrage d'accession
Relégation
