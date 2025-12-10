ATS Agence télégraphique suisse
Neuchâtel Xamax a subi la loi du Stade Lausanne-Ouchy mercredi à la Pontaise (3-0), un match renvoyé de la 14e journée de Challenge League. Le SLO dépasse ainsi les «rouge et noir» au classement.
Les Lausannois ont frappé trois fois entre la 17e et la 34e minute de jeu dans cette partie qui avait été reportée en raison d'une pelouse gelée. Les buteurs se nomment Nicola Sutter, Landry Nomel et Malko Sartoretti.
Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse, les Neuchâtelois n'avancent plus en championnat: c'est leur cinquième match de suite sans victoire. En revanche, le SLO (4e, 23 pts) se relance et pointe désormais devant Xamax (5e, 21 pts) au classement.
Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
16
20
39
2
FC Aarau
16
13
39
3
Yverdon Sport FC
16
14
30
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
16
4
23
5
Neuchatel Xamax FCS
16
0
21
6
FC Rapperswil-Jona
16
-3
19
7
FC Stade Nyonnais
16
-5
17
8
Etoile Carouge FC
16
-9
13
9
FC Wil
16
-15
13
10
AC Bellinzone
16
-19
10
Accession
Barrage d'accession
Relégation