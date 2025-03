1/7 Ciriaco Sforza a été licencié du FC Schaffhouse. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Carlo Steiner

Ciriaco Sforza (55 ans) n'est plus l'entraîneur du FC Schaffhouse, après six mois à peine. Le club l'a confirmé mardi midi.

Le FC Schaffhouse a également déjà trouvé son successeur. L'ancien coach du FC Bâle sera remplacé par Hakan Yakin. Le frère de l'entraîneur de l'équipe nationale Murat Yakin a déjà entraîné le club schaffhousois de septembre 2022 à mai 2023. Un jour après son retour, le directeur sportif Bernt Haas a déjà ainsi pris sa première décision importante.

Ciriaco Sforza a repris l'équipe l'été dernier après l'Allemand Christian Wimmer. Sur les onze derniers matches de Challenge League, il n'a pu en gagner qu'un seul, pour sept défaites.

«Hakan Yakin connaît bien l'environnement et pourra apporter de nouveaux inputs à l'équipe», écrit le club dans un communiqué de presse. «Cette tâche m'attire et je peux promettre aux fans et à l'entourage du club que nous allons tout donner pour les matches restants de la saison», ajoute Hakan Yakin.

Ce changement d'entraîneur s'inscrit dans une phase de grands bouleversements au sein du club. Fin février, le CEO Jimmy Berisha et le directeur sportif Marc Hodel ont quitté le club, qui connaît depuis longtemps des difficultés financières et se trouve actuellement au milieu d'un immense chaos.

Un grand risque de relégation

Le club est en grand danger de relégation en Promotion League. Après 24 matches sur 36, la lanterne rouge n'a que 20 points au compteur.

Mais ce chiffre pourrait bientôt dimineur. En plus de la misère sportive et des querelles au sein de la direction du club, la ligue a décidé de retirer trois points aux Schaffhousois pour «violation du devoir d'information selon le règlement de la SFL sur l'octroi des licences». Le club a fait appel de cette décision.