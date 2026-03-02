DE
Cinq matches en tribune
Ce joueur de Xamax est suspendu pour avoir craché sur un adversaire

Salim Ben Seghir a été suspendu pour cinq matches par la SFL. La raison: le joueur de Xamax a craché sur un adversaire.
Salim Ben Seghir a craché sur un joueur de Vaduz.
Photo: keystone-sda.ch
Le juge disciplinaire a sanctionné Salim Ben Seghir de cinq matches de suspension. Le demi de Neuchâtel Xamax est puni rétroactivement pour avoir craché sur Nicolas Hasler (Vaduz) le 22 février.

Une telle décision rétroactive est possible du fait que cette scène n’a pas été aperçue par les arbitres présents au stade, mais été jugée en vidéo.

Pas d’effet suspensif pour le premier match

Cette présente décision peut faire l’objet d’un recours de la part de Xamax, mais Salim Ben Seghir sera quoiqu'il arrive suspendu dès ce vendredi 6 mars pour le déplacement à Nyon.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
24
28
58
2
FC Aarau
FC Aarau
24
15
53
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
24
19
46
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
24
8
35
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
24
-1
32
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
24
-10
28
7
FC Wil
FC Wil
24
-15
25
8
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
24
-8
22
9
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
24
-11
22
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
24
-25
14
Accession
Barrage d'accession
Relégation
