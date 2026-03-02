Salim Ben Seghir a été suspendu pour cinq matches par la SFL. La raison: le joueur de Xamax a craché sur un adversaire.

Ce joueur de Xamax est suspendu pour avoir craché sur un adversaire

Blick Sport

Le juge disciplinaire a sanctionné Salim Ben Seghir de cinq matches de suspension. Le demi de Neuchâtel Xamax est puni rétroactivement pour avoir craché sur Nicolas Hasler (Vaduz) le 22 février.

Une telle décision rétroactive est possible du fait que cette scène n’a pas été aperçue par les arbitres présents au stade, mais été jugée en vidéo.

Pas d’effet suspensif pour le premier match

Cette présente décision peut faire l’objet d’un recours de la part de Xamax, mais Salim Ben Seghir sera quoiqu'il arrive suspendu dès ce vendredi 6 mars pour le déplacement à Nyon.