Des remous au FC Wil! Les supporters du club de Challenge League veulent boycotter le match de gala prévu contre Saint-Gall. Ils craignent de ne pas se sentir chez eux et proposent une alternative. Sans succès.

1/4 Les supporters du FC Wil protestent contre le match de gala contre Saint-Gall. Photo: zVg

Björn Lindroos

Le FC Wil entend bien fêter son 125e anniversaire lors du premier week-end de septembre. Pour ce faire, le club de Challenge League organise diverses activités avec, en point d'orgue, un match de gala contre le FC Saint-Gall.

Or, c'est justement ce match qui dérange les supporters les plus virulents du FC Wil. Lors du récent match amical contre le FC Zurich (1-3) ce samedi, les membres du «Sektor D Wil» distribuent des flyers sur lesquels on peut lire: «Non au match de gala contre le FCSG!»

Saint-Gall s'est fait désirer

Les ultras y expliquent qu'ils boycotteront le match contre le grand rival cantonal: «Le Sektor D Wil est déçu de la décision d'organiser le match du jubilé contre le FC Saint-Gall. Nous n'assisterons pas à ce match lors du week-end de gala!».

La raison: la manière dont le match a été organisé. «Après le refus de plusieurs clubs, dont le FC Saint-Gall, nous avons frappé une nouvelle fois à la porte de Matthias Hüppi pour lui demander de nous accorder cette faveur. Nous estimons que c'est extrêmement gênant».

L'alternative est refusée

Selon la lettre, le fait que le FC Saint-Gall n'ait accepté d'affronter le FC Wil qu'après plusieurs demandes aurait dû être un signal négatif pour la direction du club. Et les fans ont proposé une alternative: «Par exemple, un match où des légendes du FC Wil et des joueurs actuels se seraient affrontés dans des équipes mixtes. Le slogan serait: 'du FC Wil, pour le FC Wil!'».

Cette idée aurait également été proposée lors d'une rencontre avec les responsables, mais elle aurait été rejetée. «Avec la crainte que trop peu de supporters viennent à un tel match».

Une fête vert et blanc?

Les supporters de Wil craignent désormais que leur match anniversaire devienne une fête de l'adversaire. «Nous craignons qu'en dehors du terrain, le match se transforme avant tout en une fête verte et blanche. Certes, nous serions heureux d'assister à nouveau à un derby contre Saint-Gall, mais certainement pas à un soi-disant 'match d'entraînement' à leur gloire».

On ne sait pas encore si les responsables du FC Wil maintiennent leur plan. Le club n'a pas encore répondu publiquement à la lettre des fans.