Aarau remporte le duel au sommet de Challenge League

Le FC Aarau a rejoint le leader Vaduz en tête de la Challenge League. Dans le choc de la 26e journée, les Argoviens ont battu les Liechtensteinois 2-0 à domicile.

ATS Agence télégraphique suisse

Les quelque 7000 spectateurs du Brügglifeld ont assisté à un départ fulgurant des leurs. Shkelqim Vladi a ouvert le score à la 9e. Deux minutes plus tard, Filet a doublé la mise de la tête.

Carouge large vainqueur de Bellinzone

Au classement, Vaduz garde l’avantage grâce à une meilleure différence de buts. Yverdon suit au troisième rang avec 12 points de retard. Pour ses débuts de coach intérimaire, Martin Andermatt n’a obtenu que le 0-0 à domicile contre Wil.

Quant à Etoile Carouge, le déplacement chez la lanterne rouge Bellinzone a permis aux Genevois de signer un joli succès 3-0 et de repasser provisoirement devant Nyon à la 8e place.