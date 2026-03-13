Aarau remporte le duel au sommet de Challenge League

ATS Agence télégraphique suisse
Les quelque 7000 spectateurs du Brügglifeld ont assisté à un départ fulgurant des leurs. Shkelqim Vladi a ouvert le score à la 9e. Deux minutes plus tard, Filet a doublé la mise de la tête.
Carouge large vainqueur de Bellinzone
Au classement, Vaduz garde l’avantage grâce à une meilleure différence de buts. Yverdon suit au troisième rang avec 12 points de retard. Pour ses débuts de coach intérimaire, Martin Andermatt n’a obtenu que le 0-0 à domicile contre Wil.
Quant à Etoile Carouge, le déplacement chez la lanterne rouge Bellinzone a permis aux Genevois de signer un joli succès 3-0 et de repasser provisoirement devant Nyon à la 8e place.
Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
26
26
59
2
FC Aarau
26
20
59
3
Yverdon Sport FC
26
17
47
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
25
10
38
5
Neuchatel Xamax FCS
25
-1
33
6
FC Rapperswil-Jona
25
-10
29
7
FC Wil
26
-15
27
8
Etoile Carouge FC
26
-11
25
9
FC Stade Nyonnais
25
-8
23
10
AC Bellinzone
26
-28
15
Accession
Barrage d'accession
Relégation