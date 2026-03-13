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Carouge large vainqueur
Aarau remporte le duel au sommet de Challenge League

Le FC Aarau a rejoint le leader Vaduz en tête de la Challenge League. Dans le choc de la 26e journée, les Argoviens ont battu les Liechtensteinois 2-0 à domicile.
Publié: 22:35 heures
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Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les quelque 7000 spectateurs du Brügglifeld ont assisté à un départ fulgurant des leurs. Shkelqim Vladi a ouvert le score à la 9e. Deux minutes plus tard, Filet a doublé la mise de la tête.

Carouge large vainqueur de Bellinzone

Au classement, Vaduz garde l’avantage grâce à une meilleure différence de buts. Yverdon suit au troisième rang avec 12 points de retard. Pour ses débuts de coach intérimaire, Martin Andermatt n’a obtenu que le 0-0 à domicile contre Wil.

Quant à Etoile Carouge, le déplacement chez la lanterne rouge Bellinzone a permis aux Genevois de signer un joli succès 3-0 et de repasser provisoirement devant Nyon à la 8e place.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
26
26
59
2
FC Aarau
FC Aarau
26
20
59
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
26
17
47
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
25
10
38
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
25
-1
33
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
25
-10
29
7
FC Wil
FC Wil
26
-15
27
8
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
26
-11
25
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
25
-8
23
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
26
-28
15
Accession
Barrage d'accession
Relégation
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