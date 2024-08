Oscar Correia: «On veut surtout donner du plaisir aux gens»

Oscar Correia et Carouge cartonnent en ce début de saison.

Etoile Carouge aborde cette troisième journée de Challenge League, et un long déplacement à Bellinzone, avec une confiance énorme: les Stelliens ont en effet magnifiquement débuté le championnat, ayant remporté leurs deux premiers matches, à Schaffhouse et face à Xamax, en marquant trois buts à chaque fois.

Oscar Correia, deux buts en deux matches

Rencontré au sortir du succès face à Xamax à la Fontenette (3-1), Oscar Correia était évidemment un homme heureux. Après avoir pas mal voyagé en Suisse, notamment au Tessin, l'ailier de 26 ans a retrouvé son club de coeur et dynamite tout le monde sur son côté droit. Avec un but lors de chaque match, le même bilan que l'avant-centre Vincent Ntendo, Oscar Correia est au niveau de la ligue, comme on dit. Et il ne semble pas prêt de s'arrêter.

«Je ne me prends pas la tête. On travaille bien, on sait que c'est une ligue difficile. On sait ce qu'on a à faire avec notre coach et on verra ce qui se passe petit à petit», commence-t-il par dire. Quelle est donc la «méthode Ursea», si souvent vantée en Promotion League et qui commence déjà à impressionner la Challenge League? «On veut surtout donner du plaisir aux gens, c'est le plus important. Et puis, c'est indispensable qu'on soit une équipe, tous ensemble, être bien compacts. Toutes leurs équipes ont leurs défauts et on joue sur ça, tout simplement. Ensuite, on met notre jeu en place et pour l'instant ça fonctionne», répond l'ailier. La recette du bonheur footballistique semble aussi simple pour cet Etoile Carouge irrésistible.

Carouge gagne, mais surtout joue bien

Car non seulement les Genevois gagnent, mais surtout ils jouent bien, dans la lignée de ce qui est mis en place depuis l'arrivée d'Adrian Ursea. Etoile Carouge a toujours eu une image de club jouant bien au football, avec une certaine idée, mais le technicien roumain a poussé cette philosophie à l'extrême et les Stelliens mettent tellement d'intensité et de qualité dans tout ce qu'ils font qu'une certaine curiosité s'installe petit à petit dans le monde du football suisse.

Surtout, Carouge n'est pas une équipe qui «joue pour jouer», mais, face à Xamax, les Stelliens ont su défendre leur avantage et se montrer redoutablement efficaces, voire même cyniques, offensivement. «C'est clair que c'est important. On sait qu'on n'aura pas forcément énormément d'occasions à tous les matches en Challenge League, donc toutes les actions qu'on a, on essaie de les mettre au fond», enchaîne Oscar Correia, lequel n'est ni dans les jeunes, ni dans les expérimentés.

Carouge, ce subtil mélange de joueurs expérimentés et de jeunes

«Je suis dans une catégorie neutre, on va dire», rigole l'ailier, lequel fait tout de même office de cadre. «Il y a beaucoup de joueurs expérimentés, qui ont déjà touché à la Super League et à la Challenge League, donc ça nous aide beaucoup. Mais on a aussi beaucoup de jeunes, c'est aussi l'identité du club de les mettre sur le terrain. Ils progressent toute la semaine et le montrent en match, c'est magnifique. C'est ensemble qu'on va réussir à faire quelque chose. On sait que ça va être long. Mais on est là», assure l'ailier, auquel il n'a pas échappé que Servette était leader de Super League, tandis que Carouge l'était à l'échelon du dessous. Une situation amenée à durer? «En tout cas c'est une bonne situation!», sourit-il.

