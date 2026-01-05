Polémique à la Coupe d'Afrique des Nations! Un compte lié au football béninois a publié une affiche de match provocatrice représentant Mohamed Salah fouetté par un joueur des Guépards. De quoi choquer beaucoup de monde.

Blick Sport

Mohamed Salah à terre, fouetté par un joueur du Bénin! Telle est l'image choisie par le compte «Bénin Football» pour illustrer le choc des 8es de finale entre les Guépards et les Pharaons, lundi au Maroc.

«Désormais, place aux huitièmes de finale. Les choses deviennent très sérieuses et les Guépards du Bénin sont prêts à se surpasser pour décrocher la victoire! La cible est dans le viseur: Egypte», a écrit le compte, qui a aussitôt déclenché une immense polémique.

Les réactions ont été très nombreuses sous l'affiche, avec de multiples références au passé lié à l'esclavage, un sujet évidemment très sensible. Le match est lancé, au moins...