Manchester United a été éliminé par l'un de ses fans!

Le gardien de but de Grimsby Town, Christy Pym, a vécu une soirée mémorable mercredi en contribuant à l'élimination de Manchester United en League Cup. Mais malgré cette réussite historique, ce fan des Red Devils a exprimé avec humour des sentiments mitigés après l'exploit: «Je suis un supporter de Man United depuis toujours, donc je suis à moitié en colère...», a-t-il lancé après la rencontre.
À 30 ans, Christy Pym évolue en quatrième division anglaise après avoir longtemps fréquenté les divisions inférieures. Face à un Manchester United en grande difficulté, il a brillé lors de la séance de tirs au but interminable qui a conclu la rencontre. Le portier a notamment arrêté la tentative de Matheus Cunha avant de marquer lui-même. Malgré sa déception de voir son club de cœur éliminé, Pym n'a pas caché sa joie: «Je n'ai pas encore vraiment réalisé. C'est pour des soirées comme celle-ci qu'on joue au football. C'est tout simplement génial.» Une performance qui restera gravée dans sa mémoire.
Cette élimination précoce accentue la crise que traverse Manchester United. L'entraîneur Ruben Amorim a d'ailleurs présenté ses excuses aux supporters après ce fiasco contre une équipe de D4. Le club mancunien semble plus que jamais dans l'impasse. Pour Grimsby Town en revanche, c'est un exploit retentissant qui fait la Une des journaux anglais.