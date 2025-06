Le nouveau maillot du Bayern suscite les moqueries

1/7 Si vous regardez longtemps et attentivement, vous pourrez peut-être reconnaître un «M» sur le nouveau maillot du Bayern Munich pour la saison 2025-2026. Photo: Instagram/ @fcbayern @realmadrid @atleticodemadrid @bvb09 @chelseafc

Joël Hahn

Avant la Coupe du monde des clubs, de nombreuses équipes dévoilent leurs nouveaux maillots avec l’objectif de surfer sur le succès marketing rencontré chaque saison par les différents tricots. Certains sont mieux accueillis que d’autres. Blick vous en présente quelque-uns.

Bayern Munich

Le Bayern Munich veut «écrire l’histoire» en rouge et blanc lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Mais le nouveau maillot domicile, qui sera porté pour la première fois lors du tournoi contre Auckland City, suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux: entre confusions et étonnement, les moqueries fusent.

Au milieu de la poitrine trône un «M» stylisé comme symbole de Munich. Pour justifier ce choix, le club évoque une «tradition de conscience de la patrie». Mais les fans se demandent plutôt ce que tout cela signifie. «Quand allez-vous cesser cette blague?» demandent certains alors que d’autres lancent: «C’est donc la raison pour laquelle Wirtz ne va pas rejoindre le Bayern». Seul le flocage spécial pour Thomas Müller, représenté par des moments iconiques de sa carrière, est salué.

Le Real Madrid

Le nouveau maillot domicile du Real Madrid est quant à lui largement plébiscité. Après une saison sans titre, le club veut repartir à l’assaut du succès sous la direction de Xabi Alonso. Les Madrilènes se présenteront en blanc classique avec de fines bandes latérales jaunes et des détails en forme de points. Discret, mais moderne. Le maillot sera également porté pour la première lors de la Coupe du monde des clubs.

Borussia Dortmund

Le BVB, quant à lui, propose un maillot spécial pour la Coupe du monde des clubs, avec un style bien à lui. En collaboration avec le designer KidSuper et l’équipementier Puma, un maillot rappelant une ruche a été conçu sous le slogan «Paint it Dortmund». Quand l’aquarelle rencontre le street art, cela est décrit comme audacieux, ludique et frappant. Cette pièce sera uniquement portée lors de la Coupe du monde des clubs et non pendant la saison de Bundesliga.

Atlético Madrid

Pendant ce temps, les Colchoneros ont aussi présenté leur nouveau maillot extérieur pour la saison 2025-2026. Et cela fait mouche. Le tricot est bleu foncé avec des touches de jaune vif. Produit de manière durable à partir de polyester recyclé et doté de la technologie Dri-FIT ADV, il est également très fonctionnel. Il sera porté pour la première fois lors des matches amicaux à venir.

Chelsea

Le club londonien propose quant à lui trois variantes pour son nouveau maillot: bleu avec détails rouges pour les matchs à domicile, blanc laineux – dans le ton «fantôme» – avec un contraste vert foncé-rouge pour le maillot extérieur et un troisième maillot en noir qui mise clairement sur un côté rétro.