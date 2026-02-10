Tout sur le tirage au sort de la Ligue des Nations 2026/27

Le grand événement footballistique de l'année 2026 est bien sûr la Coupe du monde! Mais un autre événement important attend la Nati ce jeudi à Bruxelles: le tirage au sort de la Ligue des Nations. Toutes les informations utiles sont ici.

Alexander Hornstein

La Nati disputera fin mars deux matches amicaux contre l'Allemagne (à domicile le 27) et la Norvège (à l'extérieur le 31) pour préparer la Coupe du monde qui se déroulera l'été prochain au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis. Après le point culminant de la saison en juin et juillet, il s'écoulera deux mois avant le coup d'envoi de la saison 2026/27 de la Ligue des Nations, le 24 septembre. Mais le tirage au sort aura lieu ce jeudi à partir de 18h.

La Nati se bat pour la remontée en Ligue A

Après avoir été reléguée en Ligue B lors de la dernière édition 2024/25, avec seulement deux points inscrits en six matches contre le Danemark, l'Espagne et la Serbie, la Nati doit pour la première fois évoluer en Ligue B, la deuxième division du football européen. En conséquence, le tirage au sort n'a pas retenu de très grands adversaires, mais la campagne à venir ne sera pas facile pour autant.

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Écosse Suisse Slovénie Suède Hongrie Bosnie et Herzégovine Géorgie Macédoine du Nord Pologne Autriche République d'Irlande Irlande du Nord Israël Ukraine Roumanie Kosovo

Et pourtant : l'objectif est la promotion afin de retrouver la Ligue A le plus rapidement possible. Pour cette mission, la Nati aura affaire à une nation de chacun des pots 1, 3 et 4, contre laquelle elle disputera deux matches (à domicile/à l'extérieur). Lors du tirage au sort, les pays du pot 1 sont d'abord répartis dans l'un des quatre groupes disponibles, avant que les autres pots ne suivent la même procédure. Au final, tous les groupes de quatre comprendront un pays de chaque pot (par exemple: Écosse, Suisse, Slovénie, Suède).

Pour la première fois, un bloc de deux semaines de matches internationaux

Contrairement aux années précédentes, il n'y aura pas deux courtes pauses de matches internationaux cet automne, mais une longue. Celle-ci durera du 24 septembre au 6 octobre 2026 et comprendra quatre des six jours de matches au total. Les deux dernières auront lieu entre le 12 et le 17 novembre. Si la Nati termine cette phase à la première place, elle sera directement promue. Si elle termine deuxième, elle devra passer par les play-off de promotion en mars 2027 contre un troisième de la ligue A (match aller et retour).

Comme l'écrit l'UEFA, la Ligue des Nations sera «probablement» liée à la qualification pour l'Euro 2028. Il y aura donc, comme d'habitude, deux façons de s'assurer un billet pour le tournoi qui aura lieu en Grande-Bretagne et en République d'Irlande. Ceux qui ne parviendront pas à se qualifier par la voie normale auront une nouvelle chance via la Ligue des Nations.