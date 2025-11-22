Orelsan humilie une fois de plus Kylian Mbappé

Orelsan a taclé le footballeur français, coupable de «n'avoir pas bien compris» sa chanson. Photo: AFP

«Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé.» Cette phrase issue d'une chanson d'Orelsan a fait réagir Kylian Mbappé de façon épidermique voilà quelques semaines. Le rappeur, originaire de Caen et supporter de longue date du club, faisait intervenir dans sa chanson un personnage fictif et qui venait lister tous les reproches faits à sa ville et à plusieurs personnages emblématiques, dont lui-même. Or, si Orelsan a du deuxième degré et sait se moquer de lui-même, ce n'est manifestement pas le cas de Kylian Mbappé, lequel se tient visiblement en haute estime et ne comprend pas l'ironie.

«T'es le bienvenu pour sauver la ville que tu aimes tant. PS: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu'il n'a pas un rond», avait répondu le footballeur sur X, avec une agressivité non dissimulée. Il avait ensuite refusé de s'exprimer à ce sujet en conférence de presse de l'équipe de France, ce qui était probablement une bonne idée pour lui tant il n'aurait pu que creuser encore.

Kylian Mbappé n'a rien compris au message

Orelsan avait répondu brièvement, expliquant ce que tout le monde avait compris (sauf Kylian Mbappé). «C'est une incompréhension», avait dit le rappeur, qui est revenu plus longuement sur cet épisode dans une vidéo ce week-end.

« J'ai remarqué qu'il y en avait qui n'avaient pas exactement bien compris l'album. Je ne vise personne», a-t-il commencé par dire, alors qu'une photo de Kylian Mbappé était projetée derrière lui. Il a ensuite dû s'abaisser à réexpliquer une nouvelle fois qu'un personnage fictif s'exprimait et reprenait des critiques récurrentes et non fondées.

Un bilan sportif catastrophique pour Kylian Mbappé à Caen

«Ce que dit la petite voix n'est donc pas mon avis. Même si nous sommes actuellement 10es du Championnat de National et qu'on a récemment été éliminés de Coupe de France par Bayeux», a persiflé le rappeur, en rappelant implicitement que le rachat du club par Kylian Mbappé a tourné au fiasco. Depuis qu'il en est le propriétaire, le Stade Malherbe de Caen a été relégué en troisième division et ne fait parler de lui que pour du licenciement de personnel et des changements d'entraîneurs.