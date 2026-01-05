Pas de Swiss Football Night le 12 janvier! L'ASF et la SFL ont décidé d'annuler leur soirée de gala en signe de respect pour les victimes de Crans-Montana.

Par respect pour Crans-Montana, le football suisse renonce à sa soirée de gala

Blick Sport

La Swiss Football Night lance traditionnellement le printemps dans le football suisse, elle qui a lieu quelques jours avant la reprise du championnat. Mais cette année, elle n'aura pas lieu.

L’Association Suisse de Football (ASF) et la Swiss Football League (SFL) ont eb en effet décidé conjointement d’annuler le gala prévu le lundi 12 janvier à Berne, en raison de la tragédie liée à la tragédie ayant endeuillé Crans-Montana.

«Au vu des événements et par respect pour les personnes touchées, leurs proches ainsi que les forces d’intervention, la tenue de cette manifestation n’est pas appropriée», assurent les organisateurs, dont les «pensées accompagnent toutes les personnes affectées par ce drame».

Il sera communiqué en temps voulu si la Swiss Football Night sera reprogrammée à une date ultérieure ou non.