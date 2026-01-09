Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations, qu'il dispute à domicile, en battant logiquement le Cameroun 2 à 0, vendredi soir à Rabat.

Dans une ambiance de folie, le Maroc se qualifie pour les demies

Les Lions de l'Atlas, impériaux à l'image de leur facteur X, Brahim Diaz, une nouvelle fois buteur, affronteront mercredi, toujours à Rabat, le vainqueur de la rencontre Algérie-Nigeria qui a lieu ce samedi à Marrakech.

Les Lions indomptables, arrivés la tanière sens dessus dessous, et au parcours inespéré, s'arrêtent là. David Pagou, leur sélectionneur, l'une des révélations de la compétition, va pouvoir construire sur autre chose que des ruines.

Brahim encore et toujours

Le Maroc, lui, s'avance (enfin) imperturbable vers son unique objectif: soulever sa deuxième Coupe d'Afrique le 18 janvier. Il peut, après sa performance, compter sur ses supporters, d'abord sceptiques, désormais prêts à pousser derrière lui. Critiqué une nouvelle fois pour son entame empruntée face à la Tanzanie en huitièmes, le Maroc a cette fois débuté son quart tambour battant, étouffant le Cameroun, incapable de sortir durablement de son camp durant toute la première période.

Plus agressifs dans les duels, plus entreprenants dans le jeu, plus solides défensivement, les partenaires d'Achraf Hakimi ont logiquement ouvert le score. Dépassés, les Lions indomptables ont multiplié les fautes, accumulant des coups francs dangereux en faveur du Maroc, et les sauve-qui-peut en défense, en concédant autant de corners.

C'est sur l'un d'eux que les Lions de l'Atlas ont trouvé la faille par l'inévitable Brahim Diaz, lorsque Hakimi a déposé le ballon sur la tête d'Ayoub El Kaabi et que l'attaquant du Real Madrid a opportunément dévié le ballon du bas ventre et à bout portant dans le but de Devis Epassy (1-0, 26e).

La pépite Brahim a encore frappé, inscrivant ainsi son cinquième but de la compétition en cinq rencontres, et plus que jamais meilleur buteur de la CAN marocaine. Ayoub El Kaabi, +Monsieur bicyclette+, aussi efficace de la tête que sur des retournés acrobatiques, lui a bien mâché le travail sur le coup, et le Madrilène l'a chaleureusement remercié lors de sa célébration. Le peuple marocain aussi, retenant son souffle pendant 20 minutes, mais rapidement délivré par le duo: à eux deux, Brahim et El Kaabi ont inscrit les huit premiers buts marocains du tournoi.

Prestation collective

Mais, contrairement aux précédentes rencontres, c'est collectivement que le Maroc a impressionné vendredi, étouffant presque sans discontinuer les Lions indomptables qui avaient fait de leur densité physique leur arme principale dans le tournoi. Et si c'est encore Brahim qui a provoqué la faute amenant le second but marocain, ni lui ni El Kaabi n'ont cette fois été à sa conclusion.

Symbole d'un Maroc balbutiant depuis le début de la compétition et brillant en quart, Ismael Saibari, décevant jusqu'à présent, a été parfait face au Cameroun. Toujours prompt à un repli défensif, le milieu offensif du PSV Eindhoven a connu un premier échec sur une action dangereuse à la 62e minute, avant d'enfoncer le clou d'une frappe croisée puissante après un nouveau coup franc d'Ez Abde (2-0, 74e).

Il a obtenu le titre honorifique d'homme du match que nombre de ses partenaires auraient pu revendiquer. Qu'importe, c'est un autre titre que Walid Regragui et ses hommes ont pour obsession.