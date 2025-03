Kylian Mbappé dénonce les insultes contre Adrien Rabiot

Kylian Mbappé s'est exprimé devant la presse ce jeudi. Photo: AFP

Blick Sport

Le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, a pris position contre les insultes visant Adrien Rabiot lors du match PSG-OM. Selon RMC Sport, le joueur a exprimé son indignation face aux banderoles insultantes déployées par certains supporters parisiens.

Lors d’une conférence de presse en marge du rassemblement des Bleus, Mbappé a déclaré: «J’ai échangé avec Adrien, il est quand même touché. C’est pas évident d’être dans ce genre de situation.» Et la star du Real Madrid d’ajouter: «Je ne comprends pas. Ça va au-delà de cet épisode et du PSG. Ça a été le cas avec Bradley (ndlr: Barcola) à Lyon. Je ne comprends pourquoi ça parle des familles. C’est une fâcheuse manie. Je le pense. Parler de la mère de quelqu’un, son père… Si tu fais un mauvais article, je ne vais pas parler de ta fille. C’est ridicule.»

«Y'en a un peu marre»

Le joueur de l’équipe de France a souligné que ce type de comportement devient de plus en plus fréquent et a exprimé l’espoir que cet incident serve d’exemple pour faire évoluer les mentalités. «Y’en a un peu marre. Il y a des limites à ne pas franchir. On ne veut pas voir ça», a-t-il affirmé.

Rappelons que lors du match PSG-OM au Parc des Princes le week-end dernier, Adrien Rabiot, ancien joueur du PSG désormais à l’Olympique de Marseille, a été la cible de sifflets, d’insultes et de banderoles offensantes visant notamment sa mère et son père décédé. Ces actes ont été largement condamnés par divers acteurs du football français, dont la Fédération Française de Football et la direction de l’OM.

Le joueur lui-même a réagi vivement sur Instagram, écrivant: «Insulter une mère et un père décédé. Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi.» Il a également annoncé son intention de porter plainte.