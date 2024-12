Heung-Min Son a réussi là où Xherdan Shaqiri avait échoué

Heung-Min Son a inscrit un but sur corner. Photo: Getty Images

Le peuple suisse a sans doute encore la conclusion de ce geste en travers de la gorge. Lors des prolongations du quart de finale du dernier Euro, Xherdan Shaqiri avait fait parcourir un dernier frisson sous le maillot à croix blanche. Le Bâlois avait lancé de sa merveille de patte gauche sur un corner, cherchant le but directement face à l'Angleterre. Malheureusement pour la Nati et tous ses fans, Jordan Pickford avait été des plus attentifs et avait repoussé de justesse le tir de «XS».

Forcément, quand l'une de ces tentatives réussies, on ne peut que penser à celle manquée cet été en Allemagne. Jeudi soir, lors du… quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise entre Tottenham et Manchester United, Heung-Min Son a tenté le même geste. À la 88e minute de jeu, les Spurs menaient 3-2 lorsque le Sud-Coréen – pressé par un joueur mancunien – est allé se positionner au coin du terrain. Quelques instants plus tard, il tentait sa chance et trouvait le fond des filets adverses.

Un but qui, finalement, a sécurisé la victoire finale de Tottenham (4-3). En demi-finales, les Londoniens vont affronter Liverpool, la meilleure équipe du pays (voire du continent) depuis le début de la saison. À nouveau, ils auront besoin de la magie de Heung-Min Son pour espérer atteindre la finale. Et, pourquoi pas, gagner un premier trophée depuis 2008.

Pour ce qui est de Xherdan Shaqiri, il était finalement parvenu à inscrire un but sur corner direct face à Winterthour, fin octobre. Mais s'il l'avait fait avec la Nati, l'histoire aurait été bien plus belle.