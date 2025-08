Coup dur pour Sven Ulreich. Comme l'a annoncé le gardien de but du Bayern, son fils Len est décédé. Il n'avait que six ans.

1/5 Coup dur pour le gardien de but du Bayern Sven Ulreich. Photo: Icon Sport via Getty Images

Ramona Bieri

Sven Ulreich (36 ans) s'est exprimé vendredi matin sur Instagram avec des mots qu'aucun père ne voudrait jamais écrire. Le gardien de but du Bayern a rendu public le décès de son fils Len. Il n'avait que six ans.

«C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons aujourd'hui que notre fils est décédé il y a quelques semaines après une longue et grave maladie», écrit Sven Ulreich. Il souligne que la décision de rendre publique cette terrible nouvelle a été infiniment difficile pour sa femme Lisa, avec laquelle il est marié depuis onze ans, et lui.

Il s'agit toutefois pour eux, en tant que famille, «d'une étape importante pour faire la clarté dans notre entourage et aussi dans l'opinion publique. Avec notre fille (Malia a 9 ans, ndlr), nous essayons maintenant de retrouver pas à pas le chemin de la vie».

Reconnaissant pour le soutien du Bayern

Len a vu le jour en novembre 2018. A l'époque, Seven Ulreich avait quitté le terrain de football pour se rendre directement à l'hôpital. En effet, la veille de l'accouchement, le Bayern Munich jouait en Ligue des champions contre l'AEK Athènes (2-0). «Nous sommes très heureux de la naissance de notre fils et reconnaissants pour ce merveilleux cadeau», a-t-il alors écrit sur Instagram. Or, ce cadeau lui a été retiré de manière brutale.

Sven Ulreich ne précise pas de quelle maladie souffrait Len. Mais c'est la raison pour laquelle le gardien du Bayern était régulièrement absent la saison dernière. A l'époque, le club avait simplement indiqué qu'il était absent pour des raisons privées. L'Allemand remercie le FC Bayern Munich «pour sa discrétion et son grand soutien au cours des derniers mois - cela signifie beaucoup pour nous».

En raison de la maladie de son fils, Sven Ulreich a récemment envisagé de mettre un terme à sa carrière. Après la mort de Len, il a décidé de ne pas le faire - et il y a quelques jours seulement, il a prolongé son contrat avec le Bayern d'un an. Il est bien possible que Len s'en soit réjoui. Et que le football aide son papa à surmonter ce coup dur.