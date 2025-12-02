Gregor Kobel et Dortmund éliminés en Coupe

Double vainqueur de la Coupe, en 1993 et en 2024, Leverkusen a ouvert la marque peu après la demi-heure de jeu. L'Espagnol Alejandro Grimaldo a trouvé Ibrahim Maza (20 ans) dans la surface, qui a profité d'un cafouillage de Waldemar Anton pour tromper Gregor Kobel.
Les hommes de Kasper Hjulmand ont pensé avoir fait le plus dur en doublant la mise à l'heure de jeu par Martin Terrier, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu de Maza au départ de l'action.
En fin de match, ils ont résisté à la forte pression du BVB, poussé par les 81'365 spectateurs du Westfalenstadion, pour conserver leur court avantage. Ils prennent ainsi leur revanche sur leur défaite il y a trois jours en championnat contre ce même Borussia Dortmund (2-1), dans leur BayArena.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
12
35
34
2
RB Leipzig
12
9
26
3
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
12
11
23
5
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
Vfb Stuttgart
12
4
22
7
Eintracht Francfort
12
5
21
8
SC Fribourg
12
-1
16
9
Werder Brême
12
-5
16
10
FC Cologne
12
1
15
11
Union Berlin
12
-4
15
12
Borussia Mönchengladbach
12
-3
13
13
Hambourg SV
12
-7
12
14
FC Augsbourg
12
-12
10
15
VfL Wolfsbourg
12
-8
9
16
1. FC Heidenheim
12
-17
8
17
FC St. Pauli
12
-14
7
18
FSV Mayence
12
-12
6