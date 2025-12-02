DE
Un seul but a suffi
Gregor Kobel et Dortmund éliminés en Coupe

Le Bayer Leverkusen s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne en allant s'imposer mardi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0), grâce à un but de l'international algérien Ibrahim Maza.
Publié: 02.12.2025 à 23:04 heures
Gregor Kobel a subi la loi de Leverkusen.
Photo: IMAGO/Steinsiek.ch
AFP Agence France-Presse

Double vainqueur de la Coupe, en 1993 et en 2024, Leverkusen a ouvert la marque peu après la demi-heure de jeu. L'Espagnol Alejandro Grimaldo a trouvé Ibrahim Maza (20 ans) dans la surface, qui a profité d'un cafouillage de Waldemar Anton pour tromper Gregor Kobel.

Les hommes de Kasper Hjulmand ont pensé avoir fait le plus dur en doublant la mise à l'heure de jeu par Martin Terrier, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu de Maza au départ de l'action.

En fin de match, ils ont résisté à la forte pression du BVB, poussé par les 81'365 spectateurs du Westfalenstadion, pour conserver leur court avantage. Ils prennent ainsi leur revanche sur leur défaite il y a trois jours en championnat contre ce même Borussia Dortmund (2-1), dans leur BayArena.

