Un but pour rien
Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg

Fabian Rieder a vécu des débuts contrastés avec Augsbourg en Bundesliga. L'international suisse a ouvert le score, mais sa nouvelle équipe a fini par s'incliner contre Sankt-Pauli, à Hambourg (2-1).
Publié: il y a 4 minutes
Fabian Rieder a marqué dès son premier match avec Augsbourg.
Photo: imago/HMB-Media
Le milieu offensif bernois, arrivé en provenance du Stade Rennais le dernier jour du mercato, a marqué le 1-0 d'une tête rageuse au second poteau. St. Pauli a renversé le match grâce à des buts de Hountondji (45e, penalty) et de Sinani (77e).

Augsbourg, où évolue aussi le défenseur seelandais Cédric Zesiger (aligné 90 minutes dimanche), tentera de se relancer le samedi prochain lors de la venue du FSV Mayence de Silvan Widmer.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
3
12
9
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
5
7
3
FC Cologne
FC Cologne
3
4
7
4
FC St. Pauli
FC St. Pauli
3
3
7
5
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
3
3
6
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
3
1
6
7
RB Leipzig
RB Leipzig
3
-3
6
8
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
3
2
5
9
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
1
4
10
Werder Brême
Werder Brême
2:0
3
-1
4
11
FC Augsbourg
FC Augsbourg
3
0
3
12
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
3
-2
3
13
SC Fribourg
SC Fribourg
3
-3
3
14
Union Berlin
Union Berlin
3
-4
3
15
FSV Mayence
FSV Mayence
3
-2
1
16
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0:2
3
-3
1
17
Hambourg SV
Hambourg SV
3
-7
1
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
3
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
