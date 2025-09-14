Fabian Rieder a marqué dès son premier match avec Augsbourg.
Photo: imago/HMB-Media
ATS Agence télégraphique suisse
Le milieu offensif bernois, arrivé en provenance du Stade Rennais le dernier jour du mercato, a marqué le 1-0 d'une tête rageuse au second poteau. St. Pauli a renversé le match grâce à des buts de Hountondji (45e, penalty) et de Sinani (77e).
Augsbourg, où évolue aussi le défenseur seelandais Cédric Zesiger (aligné 90 minutes dimanche), tentera de se relancer le samedi prochain lors de la venue du FSV Mayence de Silvan Widmer.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
3
12
9
2
Borussia Dortmund
3
5
7
3
FC Cologne
3
4
7
4
FC St. Pauli
3
3
7
5
Eintracht Francfort
3
3
6
6
TSG Hoffenheim
3
1
6
7
RB Leipzig
3
-3
6
8
VfL Wolfsbourg
3
2
5
9
Bayer Leverkusen
3
1
4
10
Werder Brême
2:0
3
-1
4
11
FC Augsbourg
3
0
3
12
Vfb Stuttgart
3
-2
3
13
SC Fribourg
3
-3
3
14
Union Berlin
3
-4
3
15
FSV Mayence
3
-2
1
16
Borussia Mönchengladbach
0:2
3
-3
1
17
Hambourg SV
3
-7
1
18
1. FC Heidenheim
3
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation