En étant nommée présidente du RB Leipzig, Tatjana Haenni est devenue la première femme de l'histoire nommé à la tête d'un club de Bundesliga. Et elle est la personne parfaite pour le poste.

Lucas Werder

On peut le dire sans crainte de se tromper: Tatjana Haenni a fait le tour du football féminin.

Cheffe du football féminin à la FIFA, responsable du football féminin à l'UEFA, présidente de club, directrice de fédération, chef de la ligue américaine NWSL: La Bernoise de 59 ans a déjà occupé à peu près toutes les fonctions possibles et imaginables.

Aujourd'hui, après presque un demi-siècle d'excellent travail, l'internationale aux 23 sélections tourne le dos au football féminin et devient directrice générale du RB Leipzig.

La première femme à la tête d'un club de Bundesliga

«Une grande, grande étape», estime Marion Daube, directrice du football féminin à l'ASF. «Et une étape importante pour qu'à l'avenir encore plus de femmes puissent prendre le chemin du football business». Pour Marion Daube, il ne fait aucun doute que Tatjana Haenni s'imposera dans le bassin de requins qu'est la Bundesliga: «Elle apporte énormément d'expérience et de connaissances, mais dispose en même temps du calme nécessaire. Et elle est très ambitieuse», dit-elle de sa prédécesseure à l'ASF.

Tatjana Haenni est considérée comme une pionnière. Une femme dont la vie tourne autour du football 24 heures sur 24 et qui n'hésite pas à mettre le doigt sur les problèmes. Elle est décrite comme «éloquente», «chaleureuse» et «stratégique, mais juste». Mais d'anciens compagnons de route lui attribuent surtout une qualité: «une compétence incroyable».

«J'imagine qu'elle se serait presque un peu ennuyée à reprendre un club 'ordinaire'», pense Kathrin Lehmann. Le fait que ce soit justement Tatjana Haenni qui devienne la première femme à la tête d'un club de Bundesliga n'est pas une surprise pour l'ancienne joueuse de l'équipe nationale et actuelle experte en télévision. «Elle pense de manière très stratégique. C'est pourquoi elle sera parfaite dans ce rôle», estime Kathrin Lehmann.

Elle a toutes les qualités nécessaires

Toutefois, elle est également consciente que le passage dans une ligue du top 5 masculin va confronter Tatjana Haenni à de nombreux nouveaux défis. «C'est une autre dimension, une autre force. En comparaison avec la Suisse, tout est toujours dix fois plus grand en Allemagne, et même vingt fois plus grand dans le football», explique Kathrin Lehmann. Mais elle n'a aucun doute sur la capacité de Tatjana Haenni à s'imposer dans son nouvel environnement. La présidente de longue date de la section féminine du FC Zurich s'est imposée au cours de sa carrière dans les cultures les plus diverses. «Elle a donc tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer les questions politiques, sociétales et stratégiques à un niveau supérieur.»

C'est ce que Tatjana Haenni a fait dernièrement pendant trois ans aux Etats-Unis en tant que CEO de la meilleure ligue féminine du monde, la NWSL. A Leipzig, elle succède à Oliver Mintzlaff, qui est devenu il y a trois ans le directeur général de l'ensemble du groupe Red Bull. «Lors des entretiens, elle nous a convaincus, ainsi que les instances, par son expertise ainsi que par la combinaison de ses connaissances professionnelles, de sa capacité de direction et de sa pensée stratégique», a déclaré Oliver Mintzlaff dans un communiqué du club.

«Je suis convaincu qu'avec un travail d'équipe solide et en nous concentrant sur les points forts du RB Leipzig, nous pouvons encore exploiter un grand potentiel», a déclaré Tatjana Haenni elle-même, citée dans le communiqué.



