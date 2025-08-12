Après sept ans à Dortmund, une soudaine rétrogradation et plusieurs transferts avortés, Roman Bürki est parti aux Etats-Unis à l'été 2022. Dans une interview, il revient aujourd'hui sur son départ soudain d'Allemagne.

1/5 Depuis l'été 2022, Roman Bürki joue pour St. Louis City. Photo: Getty Images

Nicolas Horni

Pendant des années, Roman Bürki (34 ans) a été le gardien titulaire indiscutable du Borussia Dortmund. Il s’était également imposé en équipe nationale suisse, jusqu’à une blessure à l’épaule survenue en janvier 2021. À partir de là, il a perdu sa place, remplacé par l’actuel portier du FC Bâle, Marwin Hitz (37 ans). Dans un entretien accordé au site allemand «Spox», il revient aujourd’hui sur ce départ brutal de la Ruhr.

«Avec le recul, je pense que cette blessure a sans doute joué en faveur de l’entraîneur de l’époque, Edin Terzic, explique-t-il. Avec lui, je n’ai jamais retrouvé le sentiment de confiance que j’avais connu avec d’autres coachs.» Désemparé, il se souvient: «J’étais complètement abasourdi. Cela m’a beaucoup touché.» Dans une précédente interview à Blick, il avait déjà confié s’être senti «traité injustement» en fin de parcours à Dortmund.

Une indemnité de transfert de deux millions d’euros

L’été suivant, le BVB recrute Gregor Kobel. Un signal clair pour le Bernois: il n’aurait pas d’avenir avec le nouvel entraîneur, Marco Rose. «Dès son arrivée, il m’a convoqué et m’a dit qu’il ne voulait pas me chasser, mais que si le club investissait une telle somme dans un gardien, il devait jouer.»

Roman Bürki se met donc en quête d’un nouveau club. Les pistes ne manquent pas: l’Atlético Madrid le veut comme doublure, mais les exigences de Dortmund sont jugées excessives. «Ils demandaient encore deux millions d’euros. Or beaucoup de clubs estimaient que j’étais un numéro 3 et refusaient de payer un tel montant. En résumé, soit on me libérait, soit je restais sans jouer.»

À la même période, des discussions ont lieu avec le PSV Eindhoven, mais l’affaire capote: les Néerlandais ne parviennent pas à vendre leur gardien. Roman Bürki reste donc au BVB, sans disputer le moindre match supplémentaire. L’hiver suivant, il est tout proche de rejoindre Galatasaray après la blessure au genou de Fernando Muslera. Mais la gravité est finalement moindre qu’annoncé — une élongation et non une rupture des ligaments croisés — et les Turcs ne l’informent pas immédiatement. «J’ai eu l’impression de m’être fait avoir, car c’était le moment idéal pour moi.» Lorient, en Ligue 1, manifeste aussi son intérêt, mais cette fois, c’est Roman Bürki lui-même qui décline.

Une suite américaine

Ce n’est qu’à l’été 2022 que l’ex-junior d’YB part pour les États-Unis, où il évolue depuis avec St. Louis. Après trois saisons et 90 matches officiels, son contrat expire cet hiver. L’avenir de Roman Bürki reste incertain, mais une chose est sûre: il n’envisage pas de prendre sa retraite. Un retour en Europe semble exclu: «Je me plais beaucoup ici. Nous sommes en contact avec plusieurs clubs de MLS, mais St. Louis reste ma priorité.»

Quant à savoir où il s’installera une fois les gants rangés, rien n’est arrêté : «Les États-Unis, ma Suisse natale ou peut-être Majorque sont des options. Ma fiancée est américaine et veut absolument venir en Europe.» Ce qu’il sait, en revanche, c’est qu’il compte voyager et «découvrir le monde».