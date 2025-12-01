Les Suisses Fabian Rieder et Cédric Zesiger auront un nouvel entraîneur au FC Augsbourg, en crise en Bundesliga. Le club et Sandro Wagner ont décidé d'un commun accord de résilier le contrat, valable jusqu'en 2028.

Un nouvel entraîneur pour Fabian Rieder et Cédric Zesiger à Augsbourg

ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-international allemand n'avait pris ses fonctions que début juillet, après avoir été l'assistant du sélectionneur de l'équipe nationale allemande Julian Nagelsmann. À Augsbourg, Wagner a officié pour la première fois comme entraîneur en chef d'une équipe professionnelle.

Après avoir remporté ses deux premiers matchs officiels avec Augsbourg, le technicien n'est parvenu qu'à obtenir deux autres victoires. Après douze journées de championnat, l'équipe occupe la 14e place du classement avec dix points.

Entraîneur ad interim

Samedi, Augsbourg a concédé une défaite 3-0 en déplacement chez Hoffenheim. Son avance sur la place de barragiste n'est plus que de deux points.

Pour les trois matchs restants de l'année, Manuel Baum a été nommé pour reprendre le poste ad interim. L'entraîneur de 46 ans avait déjà occupé cette fonction à Augsbourg de fin décembre 2016 à avril 2019.