DE
FR

Sandro Wagner viré
Un nouvel entraîneur pour Fabian Rieder et Cédric Zesiger à Augsbourg

Les Suisses Fabian Rieder et Cédric Zesiger auront un nouvel entraîneur au FC Augsbourg, en crise en Bundesliga. Le club et Sandro Wagner ont décidé d'un commun accord de résilier le contrat, valable jusqu'en 2028.
Publié: il y a 20 minutes
1/2
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-international allemand n'avait pris ses fonctions que début juillet, après avoir été l'assistant du sélectionneur de l'équipe nationale allemande Julian Nagelsmann. À Augsbourg, Wagner a officié pour la première fois comme entraîneur en chef d'une équipe professionnelle.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Après avoir remporté ses deux premiers matchs officiels avec Augsbourg, le technicien n'est parvenu qu'à obtenir deux autres victoires. Après douze journées de championnat, l'équipe occupe la 14e place du classement avec dix points.

Entraîneur ad interim

Samedi, Augsbourg a concédé une défaite 3-0 en déplacement chez Hoffenheim. Son avance sur la place de barragiste n'est plus que de deux points.

Pour les trois matchs restants de l'année, Manuel Baum a été nommé pour reprendre le poste ad interim. L'entraîneur de 46 ans avait déjà occupé cette fonction à Augsbourg de fin décembre 2016 à avril 2019.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
12
35
34
2
RB Leipzig
RB Leipzig
12
9
26
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
12
11
23
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
12
4
22
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
12
5
21
8
SC Fribourg
SC Fribourg
12
-1
16
9
Werder Brême
Werder Brême
12
-5
16
10
FC Cologne
FC Cologne
12
1
15
11
Union Berlin
Union Berlin
12
-4
15
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
12
-3
13
13
Hambourg SV
Hambourg SV
12
-7
12
14
FC Augsbourg
FC Augsbourg
12
-12
10
15
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
12
-8
9
16
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
12
-17
8
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
12
-14
7
18
FSV Mayence
FSV Mayence
12
-12
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus