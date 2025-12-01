L'ex-international allemand n'avait pris ses fonctions que début juillet, après avoir été l'assistant du sélectionneur de l'équipe nationale allemande Julian Nagelsmann. À Augsbourg, Wagner a officié pour la première fois comme entraîneur en chef d'une équipe professionnelle.
Après avoir remporté ses deux premiers matchs officiels avec Augsbourg, le technicien n'est parvenu qu'à obtenir deux autres victoires. Après douze journées de championnat, l'équipe occupe la 14e place du classement avec dix points.
Entraîneur ad interim
Samedi, Augsbourg a concédé une défaite 3-0 en déplacement chez Hoffenheim. Son avance sur la place de barragiste n'est plus que de deux points.
Pour les trois matchs restants de l'année, Manuel Baum a été nommé pour reprendre le poste ad interim. L'entraîneur de 46 ans avait déjà occupé cette fonction à Augsbourg de fin décembre 2016 à avril 2019.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
12
35
34
2
RB Leipzig
12
9
26
3
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
12
11
23
5
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
Vfb Stuttgart
12
4
22
7
Eintracht Francfort
12
5
21
8
SC Fribourg
12
-1
16
9
Werder Brême
12
-5
16
10
FC Cologne
12
1
15
11
Union Berlin
12
-4
15
12
Borussia Mönchengladbach
12
-3
13
13
Hambourg SV
12
-7
12
14
FC Augsbourg
12
-12
10
15
VfL Wolfsbourg
12
-8
9
16
1. FC Heidenheim
12
-17
8
17
FC St. Pauli
12
-14
7
18
FSV Mayence
12
-12
6