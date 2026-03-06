Le Bayern domine Mönchengladbach

Sans son buteur Harry Kane, touché à un mollet et préservé, le «Rekordmeister» n'a connu aucune difficulté et a fait un pas de plus vers le titre. A neuf journées de la fin, les Munichois comptent 14 points de plus que le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, son premier poursuivant qui se déplace samedi à Cologne.
Pour leur 21e succès en 25 matches, les hommes de Vincent Kompany ont ouvert le score par Luis Diaz (33e), et ont doublé la mise par Konrad Laimer juste avant la pause (46e). En seconde période, Jamal Musiala a transformé un penalty obtenu par Nicolas Jackson (57e), juste après l'expulsion du milieu de Gladbach Rocco Reitz (55e).
Jackson a alourdi la marque en fin de rencontre (79e). Le Borussia Mönchengladbach a réduit la marque par Wael Mohya (89e), sans relancer un semblant de suspense.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
25
68
66
2
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
Vfb Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
24
16
43
7
Eintracht Francfort
24
-1
34
8
SC Fribourg
24
-5
33
9
FC Augsbourg
24
-11
31
10
Union Berlin
24
-9
28
11
Hambourg SV
24
-9
26
12
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
FC Cologne
24
-8
24
14
FSV Mayence
24
-12
23
15
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Brême
24
-19
22
17
VfL Wolfsbourg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim
24
-31
14