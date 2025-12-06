DE
FR

Quelle saison du Genevois!
Johan Manzambi marque encore pour Freiburg

Johan Manzambi a encore fait trembler les filets en Bundesliga. Mais le milieu de terrain genevois n'a pas pu empêcher la défaite du SC Freiburg samedi sur la pelouse de Heidenheim (2-1).
Publié: il y a 41 minutes
Et hop, encore un but pour Johan Manzambi!
Photo: IMAGO/Steinsiek.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Positionné cette fois en numéro 10 par son entraîneur Julian Schuster, Johan Manzambi a ouvert le score d'une belle frappe du pied droit à 20 mètres (40e). Heidenheim a toutefois égalisé peu avant l'heure de jeu par Patrick Mainka (59e) avant d'arracher la victoire dans le temps additionnel (90e+4 Schimmer).

L'international suisse (8 sélections, 3 buts) ne saura donc sans doute pas se satisfaire de son troisième but consécutif marqué en championnat. L'excellence de sa forme vient malgré tout couronner une année 2025 qui aura été celle de son éclosion tant sur les pelouses allemandes qu'avec l'équipe de Suisse.

Triplé de Harry Kane

Large vainqueur à Stuttgart (5-0), le Bayern Munich poursuit son cavalier seul en tête de la Bundesliga. Le champion en titre a signé une 12e victoire en 13 matches (pour un match nul) grâce notamment à un triplé de Harry Kane.

Le capitaine de la sélection anglaise a pourtant dû attendre l'heure de jeu pour faire son apparition sur le pré. Cela ne l'a pas empêché de réussir son troisième triplé de la saison en l'espace de 22 minutes. Il compte désormais 17 réussites en 13 matches de Bundesliga.

Le FC Augsbourg des Suisses Fabian Rieder et Cédric Zesiger a aussi fêté une victoire importante devant le Bayer Leverkusen (2-0). Au classement, Augsbourg est 13e, à trois points de Fribourg (9e) et... 24 de l'intouchable leader municho

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
13
40
37
2
RB Leipzig
RB Leipzig
12
9
26
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
13
9
23
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
13
-1
22
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
12
5
21
8
FC Cologne
FC Cologne
13
1
16
9
SC Fribourg
SC Fribourg
13
-2
16
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
13
-2
16
11
Werder Brême
Werder Brême
12
-5
16
12
Union Berlin
Union Berlin
13
-6
15
13
FC Augsbourg
FC Augsbourg
13
-10
13
14
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
13
-6
12
15
Hambourg SV
Hambourg SV
12
-7
12
16
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
13
-16
11
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
13
-14
8
18
FSV Mayence
FSV Mayence
13
-13
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus