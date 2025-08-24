Joël Schmied a l'équipe de Suisse dans son viseur

L'ancien défenseur du FC Sion Joël Schmied débute ce dimanche la nouvelle saison de Bundesliga avec Cologne. Il y a quelques mois, le défenseur jouait devant 900 fans, aujourd'hui, 81'000 l'attendent. L'équipe de Suisse est-elle sa prochaine étape?

1/6 Joël Schmied veut se faire une place de titulaire en Bundesliga. Photo: Getty Images

Lucas Werder

Bellinzone, mai 2024. Ils ne sont que 929 spectateurs au Stadio Comunale pour assister à un duel de Challenge League entre l’AC Bellinzone et le FC Sion. Dans ce cadre modeste, Joël Schmied (26 ans) dispute 90 minutes sous le maillot valaisan.

Quinze mois plus tard, le défenseur s’apprête à vivre la plus grande aventure de sa vie. Dimanche, il débutera sa première saison de Bundesliga avec Cologne. Dans la ville de la cathédrale, on attendait ce retour dans l’élite avec impatience. Il faut dire que la préparation a mis les supporters en ébullition: Cologne a d’abord dominé Leicester, relégué de Premier League, sur le score de 3-1, avant d’écraser l’Atalanta 4-0. «Nous avons déclenché un petit engouement», confie Joël Schmied à Blick.

Une concurrence plus forte que jamais

Cet engouement aurait pourtant pu s’éteindre avant même le début du championnat. Le week-end dernier, Cologne s’est retrouvé mené 0-1 par Regensburg, une équipe de troisième division, jusque dans le temps additionnel de son premier tour de Coupe d’Allemagne. Mais grâce à un doublé dans les dernières secondes, les Geissböcke ont renversé la situation et décroché leur billet pour le deuxième tour. «C’était très émotionnel, un vrai combat de coupe», raconte Joël Schmied, aligné dans une défense à trois. «L’essentiel, c’est que nous soyons passés.»

Dimanche, Cologne entamera sa saison à Mainz. Joël Schmied espère débuter la rencontre: «Je veux continuer à m’imposer. La saison dernière, j’y suis plutôt bien parvenu.» Mais il reste lucide sur la difficulté de la tâche: «La concurrence n’a jamais été aussi forte.»

La Nati en ligne de mire

Pour le Bernois, la Bundesliga est aussi une vitrine idéale en vue de l’équipe nationale. Murat Yakin, le sélectionneur suisse, a d’ailleurs déjà pris contact avec lui. «Il m’a dit qu’il m’avait dans son collimateur. La Bundesliga est un championnat de très haut niveau. Mon objectif doit donc aussi être de rejoindre le cercle de l’équipe nationale.»

Du Comunale au Westfalenstadion

Avec son club, Joël Schmied se veut tout aussi réaliste. «Pour nous, il s’agit avant tout d’assurer le maintien», affirme-t-il. Officiellement, Cologne n’a pas formulé d’autre objectif. Mais le programme des premières semaines a de quoi séduire: après Mainz, ce seront Freiburg, Wolfsburg, Leipzig et Stuttgart qui se dresseront face au promu. Et fin octobre, Cologne se rendra à Dortmund. Au Westfalenstadion, Joël Schmied jouera devant plus de 81’000 spectateurs. Bien loin des 929 fans de Bellinzone.