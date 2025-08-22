Déjà un carton pour le Bayern

Harry Kane inscrit l'un de ses trois buts de la soirée
Les Bavarois ont exploité leur gros potentiel offensif. Les attaquants Michael Olise (27e/42e). Luis Diaz (32e) et Harry Kane (64e/74e/78e) ont fait voler en éclats la défense des visiteurs.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
1
6
3
2
FC Cologne
0
0
0
2
1. FC Heidenheim
0
0
0
2
Bayer Leverkusen
0
0
0
2
Borussia Dortmund
0
0
0
2
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
2
Eintracht Francfort
0
0
0
2
FC Augsbourg
0
0
0
2
FC St. Pauli
0
0
0
2
FSV Mayence
0
0
0
2
Hambourg SV
0
0
0
2
SC Fribourg
0
0
0
2
TSG Hoffenheim
0
0
0
2
Union Berlin
0
0
0
2
Vfb Stuttgart
0
0
0
2
VfL Wolfsbourg
0
0
0
2
Werder Brême
0
0
0
18
RB Leipzig
1
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation