Leipzig dynamité à Munich!
Déjà un carton pour le Bayern

Le Bayern Munich a parfaitement réussi son départ en Bundesliga. Lors du match d'ouverture à domicile, le champion en titre a largement dominé le RB Leipzig 6-0.
Harry Kane inscrit l'un de ses trois buts de la soirée
Photo: Ronald Wittek
Les Bavarois ont exploité leur gros potentiel offensif. Les attaquants Michael Olise (27e/42e). Luis Diaz (32e) et Harry Kane (64e/74e/78e) ont fait voler en éclats la défense des visiteurs.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
1
6
3
2
FC Cologne
FC Cologne
0
0
0
2
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
0
0
0
2
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0
0
0
2
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
2
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
0
0
0
2
FC Augsbourg
FC Augsbourg
0
0
0
2
FC St. Pauli
FC St. Pauli
0
0
0
2
FSV Mayence
FSV Mayence
0
0
0
2
Hambourg SV
Hambourg SV
0
0
0
2
SC Fribourg
SC Fribourg
0
0
0
2
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0
0
0
2
Union Berlin
Union Berlin
0
0
0
2
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
0
0
0
2
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
0
0
0
2
Werder Brême
Werder Brême
0
0
0
18
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
