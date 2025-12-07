Urs Fischer est le nouveau coach de Mayence

ATS Agence télégraphique suisse
Urs Fischer est de retour en Bundesliga. Le technicien zurichois de 59 ans est le nouvel entraîneur de Mayence, où il aura notamment sous ses ordres le défenseur international suisse Silvan Widmer.
Ancien coach de Zurich, Thoune et Bâle, Urs Fischer s'est engagé jusqu'à l'été 2028 à Mayence, a précisé l'actuelle lanterne rouge de Bundesliga dans son communiqué. Il succède à un autre ex-entraîneur du FCZ, Bo Henriksen, qui a été limogé mercredi dernier.
Vainqueur de deux titres de champion (2016, 2017) et d'une Coupe de Suisse (2017) à la tête du FC Bâle, Urs Fischer était sans club depuis le mois de novembre 2023. Il avait alors été viré par l'Union Berlin, où il était en place depuis l'été 2018.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
13
40
37
2
RB Leipzig
13
15
29
3
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
13
9
23
5
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
Vfb Stuttgart
13
-1
22
7
Eintracht Francfort
13
-1
21
8
FC Cologne
13
1
16
9
SC Fribourg
13
-2
16
10
Borussia Mönchengladbach
13
-2
16
11
Werder Brême
12
-5
16
12
Union Berlin
13
-6
15
13
FC Augsbourg
13
-10
13
14
VfL Wolfsbourg
13
-6
12
15
Hambourg SV
12
-7
12
16
1. FC Heidenheim
13
-16
11
17
FC St. Pauli
13
-14
8
18
FSV Mayence
13
-13
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation