Le Zurichois est de retour en Bundesliga
Urs Fischer est le nouveau coach de Mayence

Urs Fischer, entraîneur suisse de 59 ans, prend les rênes de Mayence en Bundesliga. L'ancien coach de Zurich, Thoune et Bâle s'engage jusqu'en 2028 avec le club allemand, actuellement dernier du championnat.
Publié: 13:31 heures
Urs Fischer est le nouvel entraîneur de Mayence
Photo: Christopher Neundorf
Urs Fischer est de retour en Bundesliga. Le technicien zurichois de 59 ans est le nouvel entraîneur de Mayence, où il aura notamment sous ses ordres le défenseur international suisse Silvan Widmer.

Ancien coach de Zurich, Thoune et Bâle, Urs Fischer s'est engagé jusqu'à l'été 2028 à Mayence, a précisé l'actuelle lanterne rouge de Bundesliga dans son communiqué. Il succède à un autre ex-entraîneur du FCZ, Bo Henriksen, qui a été limogé mercredi dernier.

Vainqueur de deux titres de champion (2016, 2017) et d'une Coupe de Suisse (2017) à la tête du FC Bâle, Urs Fischer était sans club depuis le mois de novembre 2023. Il avait alors été viré par l'Union Berlin, où il était en place depuis l'été 2018.

