Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

La révélation suisse de l'année a marqué son quatrième but du mois de novembre, le deuxième de suite en championnat après celui inscrit lors de la défaite 6-2 sur la pelouse du Bayern Munich. Il a été à la conclusion d'un bon mouvement fribourgeois à la 50e pour le 3-0.
Toujours aussi précieux dans son rôle de milieu «box-to-box», le Genevois de 20 ans est même passé proche du doublé, mais sa réussite à la 78e a été annulée pour un hors-jeu. Cela ne devrait pas empêcher sa valeur marchande d'augmenter encore un peu plus.
Mené 2-0 et réduit à dix après 28 minutes, la lanterne rouge Mayence n'a rien réussi. Le club de l'ouest de l'Allemagne évoluait par ailleurs sans le latéral droit de l'équipe de Suisse Silvan Widmer, qui a observé le match depuis le banc.
Cette victoire permet au SC Fribourg de faire un bon au classement, passant du 11e au 8e rang. Le club de la Forêt-Noire reste toutefois encore loin du podium et des autres places européennes.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
12
35
34
2
RB Leipzig
12
9
26
3
Borussia Dortmund
12
10
25
4
Bayer Leverkusen
12
11
23
5
TSG Hoffenheim
12
8
23
6
Vfb Stuttgart
12
4
22
7
Eintracht Francfort
12
5
21
8
SC Fribourg
12
-1
16
9
Werder Brême
12
-5
16
10
FC Cologne
12
1
15
11
Union Berlin
12
-4
15
12
Borussia Mönchengladbach
12
-3
13
13
Hambourg SV
12
-7
12
14
FC Augsbourg
12
-12
10
15
VfL Wolfsbourg
12
-8
9
16
1. FC Heidenheim
12
-17
8
17
FC St. Pauli
12
-14
7
18
FSV Mayence
12
-12
6