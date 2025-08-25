Drôle de scène en Bundesliga. Après la victoire de Francfort contre le Werder Brême, une journaliste s'est emmêlée les pinceaux.

«Je suis un joueur du Werder Brême au cas où vous ne l'auriez pas remarqué»

«Je suis un joueur du Werder Brême au cas où vous ne l'auriez pas remarqué»

Cette journaliste de Sky Sport se souviendra longtemps de son interview avec Marco Friedl.

Blick Sport

C’est une situation embarrassante qui s’est produite lors d’une interview d’après-match en Bundesliga, comme le rapporte RMC Sport. Après la défaite 4-1 du Werder Brême contre l’Eintracht Francfort, une journaliste de Sky Sport a confondu le capitaine du Werder, Marco Friedl, avec un joueur de Francfort.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Selon le média français, la journaliste a demandé à celui-ci ses impressions sur la victoire 4-1, pensant qu’il était un joueur de Francfort. Marco Friedl a alors répondu sèchement: «Je suis un joueur du Werder Brême au cas où vous ne le sauriez pas.» La journaliste s’est immédiatement excusée, mais l’ambiance est restée tendue. Le joueur a ensuite confié au journal Bild: «Je n’avais jamais vécu ça. J’ai eu une conversation avec elle avant le match. 90 minutes plus tard, elle ne me reconnaît plus. C’est étrange et un peu ridicule»

Cette méprise s’est produite après que Friedl a échangé son maillot avec son ancien coéquipier Michael Zetterer, qui joue maintenant à Francfort. Une péripétie qui a visiblement perturbé la journaliste.