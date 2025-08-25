DE
La boulette d'une journaliste
«Je suis un joueur du Werder Brême au cas où vous ne l'auriez pas remarqué»

Drôle de scène en Bundesliga. Après la victoire de Francfort contre le Werder Brême, une journaliste s'est emmêlée les pinceaux.
Publié: 08:27 heures
Cette journaliste de Sky Sport se souviendra longtemps de son interview avec Marco Friedl.
Blick Sport

C’est une situation embarrassante qui s’est produite lors d’une interview d’après-match en Bundesliga, comme le rapporte RMC Sport. Après la défaite 4-1 du Werder Brême contre l’Eintracht Francfort, une journaliste de Sky Sport a confondu le capitaine du Werder, Marco Friedl, avec un joueur de Francfort.

Selon le média français, la journaliste a demandé à celui-ci ses impressions sur la victoire 4-1, pensant qu’il était un joueur de Francfort. Marco Friedl a alors répondu sèchement: «Je suis un joueur du Werder Brême au cas où vous ne le sauriez pas.» La journaliste s’est immédiatement excusée, mais l’ambiance est restée tendue. Le joueur a ensuite confié au journal Bild: «Je n’avais jamais vécu ça. J’ai eu une conversation avec elle avant le match. 90 minutes plus tard, elle ne me reconnaît plus. C’est étrange et un peu ridicule»

Cette méprise s’est produite après que Friedl a échangé son maillot avec son ancien coéquipier Michael Zetterer, qui joue maintenant à Francfort. Une péripétie qui a visiblement perturbé la journaliste.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
1
6
3
2
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
1
3
3
3
FC Augsbourg
FC Augsbourg
1
2
3
3
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
1
2
3
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
1
1
3
5
Union Berlin
Union Berlin
1
1
3
7
FC Cologne
FC Cologne
1
1
3
8
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
8
FC St. Pauli
FC St. Pauli
1
0
1
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
1
0
1
10
Hambourg SV
Hambourg SV
1
0
1
12
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
-1
0
12
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
1
-1
0
14
FSV Mayence
FSV Mayence
1
-1
0
15
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
1
-2
0
15
SC Fribourg
SC Fribourg
1
-2
0
17
Werder Brême
Werder Brême
1
-3
0
18
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-6
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
