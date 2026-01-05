Le super talent du Bayern Lennart Karl rêve du Real Madrid. Le problème? Il l'a dit en public. Et ça ne passe pas très bien auprès des supporters du club munichois.

Cédric Heeb

L’étoile de Lennart Karl brille plus fort que toutes les autres en Bundesliga. À seulement 17 ans, le prodige a déjà disputé 22 matches avec le champion d’Allemagne en titre. Bilan: six buts et deux passes décisives.

C’est donc dans une ambiance électrique que l’adolescent a été accueilli dimanche après-midi par les supporters lors d’un événement organisé par le «FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980». Face au public, Lennart Karl s’est montré ouvert, répondant sans détour aux questions sur le football, mais aussi sur des sujets plus personnels — y compris celle de son club de cœur.

Sa réponse a surpris: «Un jour, je veux absolument aller au Real Madrid. C’est le club de mes rêves, mais ça reste entre nous.» Un souhait qui ne date pas d’hier. À l’âge de dix ans déjà, Lennart Karl avait été invité par le club madrilène pour un essai, sans que cette visite n’aboutisse à un transfert.

Un peu trop de franchise?

Conscient du contexte, le jeune talent a toutefois immédiatement nuancé ses propos. «Le FC Bayern est aussi très spécial. C’est un très grand club et c’est un rêve d’y jouer», a-t-il assuré, déclenchant des rires dans la salle. Mais si le public a réagi avec bienveillance, ses déclarations ont en revanche suscité des critiques sur les réseaux sociaux.

Sous la vidéo de l’événement, un utilisateur de X écrit: «Très imprudent de laisser échapper publiquement une telle déclaration». Un autre renchérit: «Grosse erreur de dire ça devant un fan club du Bayern alors qu’on est encore au tout début de sa carrière.»