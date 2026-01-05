DE
FR

«Je veux aller au Real un jour»
La jeune star du Bayern Munich a beaucoup énervé ses supporters

Le super talent du Bayern Lennart Karl rêve du Real Madrid. Le problème? Il l'a dit en public. Et ça ne passe pas très bien auprès des supporters du club munichois.
Publié: il y a 44 minutes
1/4
Lennart Karl a été accueilli à Burgsinn par le fan-club du Bayern.
Photo: IMAGO/christ media
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

L’étoile de Lennart Karl brille plus fort que toutes les autres en Bundesliga. À seulement 17 ans, le prodige a déjà disputé 22 matches avec le champion d’Allemagne en titre. Bilan: six buts et deux passes décisives.

C’est donc dans une ambiance électrique que l’adolescent a été accueilli dimanche après-midi par les supporters lors d’un événement organisé par le «FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980». Face au public, Lennart Karl s’est montré ouvert, répondant sans détour aux questions sur le football, mais aussi sur des sujets plus personnels — y compris celle de son club de cœur.

Sa réponse a surpris: «Un jour, je veux absolument aller au Real Madrid. C’est le club de mes rêves, mais ça reste entre nous.» Un souhait qui ne date pas d’hier. À l’âge de dix ans déjà, Lennart Karl avait été invité par le club madrilène pour un essai, sans que cette visite n’aboutisse à un transfert.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Un peu trop de franchise?

Conscient du contexte, le jeune talent a toutefois immédiatement nuancé ses propos. «Le FC Bayern est aussi très spécial. C’est un très grand club et c’est un rêve d’y jouer», a-t-il assuré, déclenchant des rires dans la salle. Mais si le public a réagi avec bienveillance, ses déclarations ont en revanche suscité des critiques sur les réseaux sociaux.

Sous la vidéo de l’événement, un utilisateur de X écrit: «Très imprudent de laisser échapper publiquement une telle déclaration». Un autre renchérit: «Grosse erreur de dire ça devant un fan club du Bayern alors qu’on est encore au tout début de sa carrière.»

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
15
44
41
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
15
0
25
8
Union Berlin
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Fribourg
SC Fribourg
15
-1
20
10
Werder Brême
Werder Brême
15
-10
17
11
FC Cologne
FC Cologne
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hambourg SV
Hambourg SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
15
-5
15
15
FC Augsbourg
FC Augsbourg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
15
-21
11
18
FSV Mayence
FSV Mayence
15
-13
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus