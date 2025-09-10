Shon Weissman devait de rejoindre Düsseldorf cet été, mais le transfert a échoué. En cause, le comportement controversé de l'Israélien sur les réseaux sociaux. Son recrutement suscite également de nombreuses discussions au sein de son nouveau club.

1/4 L'engagement de Shon Weissman suscite des discussions à Linz. Photo: Instagra / blauweisslinz

Pascal Keusch

L’attaquant israélien Shon Weissman était tout proche de rejoindre le Fortuna Düsseldorf en août. Un accord avait été trouvé avec le club espagnol de deuxième division Grenade, l’examen médical était passé avec succès, tout semblait réglé. Mais au dernier moment, le transfert a capoté. Non pas pour des raisons sportives, mais à cause de vives protestations de supporters.

Contexte: après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, qui a fait près de 1200 victimes parmi la population israélienne, l'attaquant avait liké plusieurs publications appelant à des représailles. Dans l’un des posts, cité par «Bild», on pouvait lire: «Quelle raison logique y a-t-il pour que 200 tonnes de bombes n’aient pas encore été larguées sur Gaza?». Dans un autre: «Il n’y a pas d’innocents, nous ne devons pas les avertir avant de les bombarder. Il faut raser Gaza, tout simplement».

Shon Weissman a par la suite supprimé ces likes et expliqué qu’il s’agissait d’une erreur. Mais la polémique n’est pas retombée pour autant, et le Fortuna a préféré renoncer à l’engager. Un mois plus tard, c’est le club autrichien de première division Blau-Weiss Linz qui a annoncé sa signature.

«Tout homme mérite une deuxième chance»

En Autriche aussi, ce transfert a provoqué de vives réactions. Sous les publications Instagram de présentation du joueur, des centaines de commentaires se sont accumulés, avec des avis très tranchés. Contrairement à Düsseldorf, Linz a toutefois décidé de maintenir le recrutement.

Mardi soir, le club a publié un communiqué. Il y réaffirme son rejet total de l’antisémitisme, du racisme, de la discrimination et de toute forme de violence, rappelant que le football doit rassembler les gens, «pas les diviser».

Concernant les likes du joueur, Linz précise: «Shon Weissman connaissait personnellement certaines des victimes. Après ce massacre, il a donc réagi de manière particulièrement émotionnelle. Sur les réseaux sociaux, il a liké et commenté certains posts comme il ne le ferait plus aujourd’hui».

Le club affirme qu’il a reconnu ses erreurs, pris ses distances avec la haine et exprimé des regrets. «Nous croyons que chaque personne mérite une chance de se développer et de progresser», conclut le communiqué.

Boateng avait lui aussi déchaîné les passions

Il y a un an, un autre club de Linz avait déjà fait polémique en recrutant un joueur au passé sulfureux. Le Linzer ASK avait engagé Jérôme Boateng, l’ancien défenseur international allemand, plusieurs fois accusé de violences. Lors de ses deux premiers matchs, le champion du monde avait été copieusement sifflé par le public.

Shon Weissman pourrait connaître le même sort. Le contrat de Boateng avait d’ailleurs été résilié l’été dernier après une saison marquée par les blessures et un temps de jeu limité.



