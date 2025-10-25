Le Bayern Munich domine la Bundesliga avec huit victoires en huit matches, écrasant Mönchengladbach 3-0. Augsbourg et Hambourg connaissent également des défaites, soulignant l'écart croissant entre le haut et le bas du tableau.

Lennart Karl a marqué les 3e but bavarois. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayern Munich poursuit son cavalier seul en Bundesliga. Vainqueur 3-0 samedi sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, le «Rekordmeister» a signé une huitième victoire en huit matches.

Les Bavarois ont dû attendre la 64e minute et un but de Joshua Kimmich pour faire la différence, alors qu'ils évoluaient avec un homme de plus sur le pré après l'expulsion de Jens Castrop (19e). Raphaël Guerrero (70e) et Lennart Karl (81e) ont encore marqué pour enfoncer Nico Elvedi et Gladbach, derniers du classement et toujours privés de victoire cette saison (3 nuls, 5 défaites).

Nouveau calvaire pour Augsbourg

Fabian Rieder et Cédric Zesiger ont aussi connu un samedi difficile contre le RB Leipzig. Battu 6-0 devant son public, le FC Augsbourg, où évoluent les deux Suisses - seul Rieder était titulaire samedi -, a également concédé sa 5e défaite de l'exercice face au dauphin du Bayern.

Augsbourg compte un point de moins que le SV Hambourg, promu en Bundesliga cette saison. Le club de Miro Muheim a aussi connu la défaite à domicile contre Wolfsbourg (1-0).