DE
FR

Huit sur huit
Le Bayern roule sur la Bundesliga

Le Bayern Munich domine la Bundesliga avec huit victoires en huit matches, écrasant Mönchengladbach 3-0. Augsbourg et Hambourg connaissent également des défaites, soulignant l'écart croissant entre le haut et le bas du tableau.
Publié: 17:54 heures
Partager
Écouter
Lennart Karl a marqué les 3e but bavarois.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayern Munich poursuit son cavalier seul en Bundesliga. Vainqueur 3-0 samedi sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, le «Rekordmeister» a signé une huitième victoire en huit matches.

Les Bavarois ont dû attendre la 64e minute et un but de Joshua Kimmich pour faire la différence, alors qu'ils évoluaient avec un homme de plus sur le pré après l'expulsion de Jens Castrop (19e). Raphaël Guerrero (70e) et Lennart Karl (81e) ont encore marqué pour enfoncer Nico Elvedi et Gladbach, derniers du classement et toujours privés de victoire cette saison (3 nuls, 5 défaites).

Nouveau calvaire pour Augsbourg

Fabian Rieder et Cédric Zesiger ont aussi connu un samedi difficile contre le RB Leipzig. Battu 6-0 devant son public, le FC Augsbourg, où évoluent les deux Suisses - seul Rieder était titulaire samedi -, a également concédé sa 5e défaite de l'exercice face au dauphin du Bayern.

Augsbourg compte un point de moins que le SV Hambourg, promu en Bundesliga cette saison. Le club de Miro Muheim a aussi connu la défaite à domicile contre Wolfsbourg (1-0).

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
8
26
24
2
RB Leipzig
RB Leipzig
8
7
19
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0:0
8
7
15
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
7
5
15
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
7
5
14
6
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
3
13
7
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
8
2
13
8
FC Cologne
FC Cologne
0:0
8
2
12
9
Werder Brême
Werder Brême
8
-4
11
10
Union Berlin
Union Berlin
8
-4
10
11
SC Fribourg
SC Fribourg
7
0
9
12
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
8
-4
8
13
Hambourg SV
Hambourg SV
8
-4
8
14
FC St. Pauli
FC St. Pauli
8
-6
7
15
FC Augsbourg
FC Augsbourg
8
-8
7
16
FSV Mayence
FSV Mayence
7
-6
4
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
8
-9
4
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
8
-12
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus