Il n'a que 17 ans, mais il est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du Bayern Munich. Lennart Karl a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs joueurs. Le meilleur exemple reste sa première apparition en Ligue des champions, en octobre dernier. L'adolescent en a immédiatement profité pour inscrire un but somptueux lors de la victoire contre Bruges.
Ces dernières semaines, Lennart Karl a reçu de nombreux éloges. Mais ce dimanche, le jeune joueur a dû faire face à une vague de moqueries. En cause: une scène survenue lors du duel face au TSG Hoffenheim. L'action se déroule à la 66e minute. La rencontre est déjà pliée, le Bayern Munich menant alors 4-1. Positionné près de la ligne de touche avec le ballon, Lennart Karl est pressé par Alexander Prass. Le jeune Bavarois tente alors un dribble. Une tentative qui tourne au fiasco.
«Est-ce le prochain Messi?»
Il effectue un premier passement de jambes, puis un deuxième, avant d'en tenter un troisième. Lors de ce dernier geste, Lennart Karl touche involontairement le ballon, qui roule lentement derrière lui, sous les yeux amusés des spectateurs. Contraint de s'éloigner de la scène, tout penaud, le joueur du Bayern Munich voit son adversaire Alexander Prass lui adresser un pouce levé moqueur.
La séquence se propage à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux pendant la rencontre, que le Bayern Munich remporte finalement 5-1. Souvent accompagnée de commentaires malveillants, elle alimente les critiques: certains reprochent à Lennart Karl une arrogance excessive, tandis que d'autres ironisent en demandant: «Est-ce le prochain Messi?».
Le jeune Allemand devra toutefois vite passer à autre chose. Dès mercredi, il aura l'occasion de se racheter. En quart de finale de la Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich se déplacera sur la pelouse du RB Leipzig (coup d'envoi à 20h45).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
21
60
54
2
Borussia Dortmund
21
23
48
3
TSG Hoffenheim
21
16
42
4
RB Leipzig
21
12
39
5
Vfb Stuttgart
21
10
39
6
Bayer Leverkusen
20
12
36
7
SC Fribourg
21
-1
30
8
Eintracht Francfort
21
-5
28
9
Union Berlin
21
-8
25
10
FC Cologne
21
-4
23
11
Hambourg SV
20
-8
22
12
Borussia Mönchengladbach
21
-9
22
13
FC Augsbourg
21
-15
22
14
FSV Mayence
21
-8
21
15
VfL Wolfsbourg
21
-15
19
16
Werder Brême
21
-17
19
17
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim
21
-28
13