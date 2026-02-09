Lennart Karl, 17 ans, a fait sensation ce dimanche face à Hoffenheim. Un dribble raté du jeune talent du Bayern Munich est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Petar Djordjevic

Il n'a que 17 ans, mais il est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du Bayern Munich. Lennart Karl a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs joueurs. Le meilleur exemple reste sa première apparition en Ligue des champions, en octobre dernier. L'adolescent en a immédiatement profité pour inscrire un but somptueux lors de la victoire contre Bruges.

Ces dernières semaines, Lennart Karl a reçu de nombreux éloges. Mais ce dimanche, le jeune joueur a dû faire face à une vague de moqueries. En cause: une scène survenue lors du duel face au TSG Hoffenheim. L'action se déroule à la 66e minute. La rencontre est déjà pliée, le Bayern Munich menant alors 4-1. Positionné près de la ligne de touche avec le ballon, Lennart Karl est pressé par Alexander Prass. Le jeune Bavarois tente alors un dribble. Une tentative qui tourne au fiasco.

«Est-ce le prochain Messi?»

Il effectue un premier passement de jambes, puis un deuxième, avant d'en tenter un troisième. Lors de ce dernier geste, Lennart Karl touche involontairement le ballon, qui roule lentement derrière lui, sous les yeux amusés des spectateurs. Contraint de s'éloigner de la scène, tout penaud, le joueur du Bayern Munich voit son adversaire Alexander Prass lui adresser un pouce levé moqueur.

La séquence se propage à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux pendant la rencontre, que le Bayern Munich remporte finalement 5-1. Souvent accompagnée de commentaires malveillants, elle alimente les critiques: certains reprochent à Lennart Karl une arrogance excessive, tandis que d'autres ironisent en demandant: «Est-ce le prochain Messi?».

Le jeune Allemand devra toutefois vite passer à autre chose. Dès mercredi, il aura l'occasion de se racheter. En quart de finale de la Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich se déplacera sur la pelouse du RB Leipzig (coup d'envoi à 20h45).