Ancienne dirigeante du foot suisse
Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Le RB Leipzig a nommé mercredi la Suissesse Tatjana Haenni au poste de CEO. A 59 ans, elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2026 et sera la première femme à diriger un club professionnel allemand.
Publié: 14:21 heures
|
Dernière mise à jour: 14:23 heures
1/2
La dirigeante sportive suisse Tatjana Haenni devient la première femme à diriger un club professionnel allemand. (Archives)
Photo: Darryl Dyck
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Tatjana Haenni a marqué le football féminin en Suisse pendant des années: en tant qu'ancienne directrice de l'Association suisse de football, elle était responsable de projets de développement, après avoir disputé 23 matches internationaux. Au niveau international, elle a travaillé pour l'UEFA et la FIFA, auprès desquelles elle a contribué à l'élaboration de programmes de professionnalisation du football féminin.

Depuis janvier 2023, Haenni est directrice sportive de la ligue professionnelle américaine NWSL à New York. Elle revient maintenant en Europe avec pour mission de maintenir Leipzig sur la voie du succès.

