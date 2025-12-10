Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

ATS Agence télégraphique suisse
Tatjana Haenni a marqué le football féminin en Suisse pendant des années: en tant qu'ancienne directrice de l'Association suisse de football, elle était responsable de projets de développement, après avoir disputé 23 matches internationaux. Au niveau international, elle a travaillé pour l'UEFA et la FIFA, auprès desquelles elle a contribué à l'élaboration de programmes de professionnalisation du football féminin.
Depuis janvier 2023, Haenni est directrice sportive de la ligue professionnelle américaine NWSL à New York. Elle revient maintenant en Europe avec pour mission de maintenir Leipzig sur la voie du succès.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
13
40
37
2
RB Leipzig
13
15
29
3
Borussia Dortmund
13
12
28
4
Bayer Leverkusen
13
9
23
5
TSG Hoffenheim
13
6
23
6
Vfb Stuttgart
13
-1
22
7
Eintracht Francfort
13
-1
21
8
FC Cologne
13
1
16
9
SC Fribourg
13
-2
16
10
Borussia Mönchengladbach
13
-2
16
11
Werder Brême
13
-6
16
12
Union Berlin
13
-6
15
13
Hambourg SV
13
-6
15
14
FC Augsbourg
13
-10
13
15
VfL Wolfsbourg
13
-6
12
16
1. FC Heidenheim
13
-16
11
17
FC St. Pauli
13
-14
8
18
FSV Mayence
13
-13
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation