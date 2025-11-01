Augsbourg rêvait de faire trembler la Bundesliga avec son nouvel entraîneur Sandro Wagner. Au lieu de cela, Fabian Rieder ses coéquipiers se retrouvent dans la lutte contre la relégation. Les supporters critiquent sévèrement la direction du club et l'entraîneur.

1/6 Fabian Rieder vit une semaine misérable avec le FC Augsbourg: trois matches, trois défaites, aucun but. Photo: imago/kolbert-press

Lino Dieterle

Avec deux buts et deux passes décisives en sept matchs, Fabian Rieder (23 ans) peut se targuer d’un début de saison correct avec Augsbourg après son transfert estival. Mais son nouveau club, lui, traverse une période noire.

Le Suisse était à nouveau titulaire vendredi soir lors de la défaite 0-1 face au Borussia Dortmund. Ce revers conclut une semaine cauchemardesque pour Augsbourg, humilié par Leipzig (0-6) puis éliminé de la Coupe d’Allemagne par Bochum (0-1), club de 2. Bundesliga. En championnat, le FCA ne pointe qu’au 15e rang avec sept points en huit rencontres — et ne doit sa place hors de la zone rouge qu’à des concurrents encore plus mal partis.

Pourtant, Augsbourg, longtemps perçu comme un club terne de la Bundesliga, voulait afficher un nouveau visage cette saison: plus audacieux, plus offensif. Pour incarner ce virage, la direction a misé sur Sandro Wagner, un entraîneur au franc-parler assumé, friand de déclarations flamboyantes et de coups d’éclat médiatiques.

«Culte de la personnalité et délire marketing»

Mais après un début de saison catastrophique — sept défaites en onze journées de championnat —, le souffle du renouveau s’est déjà éteint. Les supporters ont d’ailleurs fait éclater leur colère dès la première mi-temps contre Dortmund. «Changement d’image accompli: de la souris grise à l’usine à gaz de la ligue», pouvait-on lire sur une banderole. Une autre dénonçait un «culte de la personnalité et un délire marketing» qui, selon eux, trahissent les valeurs du club. D’autres messages réclamaient déjà, à mots couverts, la tête de Sandro Wagner: «De grands mots, pas d’action – combien de temps allez-vous encore attendre?».

Face à ces critiques, le technicien a opté pour la retenue, ce qui n’est pas dans ses habitudes: «Je n’ai pas vu mon nom sur les banderoles», a-t-il éludé après la rencontre. Avant d’ajouter, plus posément: «C’est toujours dommage quand les spectateurs ne sont pas satisfaits.» Sandro Wagner a préféré remercier les fans qui, malgré tout, ont applaudi l’équipe: «Les supporters d’Augsbourg sont intelligents. Ils ont vu que les joueurs ont envie, qu’ils se battent les uns pour les autres.»

Pour l’heure, sa position ne semble pas menacée. Le directeur sportif Benjamin Weber a réaffirmé sa confiance en son entraîneur et souligné que le projet engagé demandait du temps. Mais à Augsbourg, on le sait: si le spectre de la relégation commence à rôder, non seulement à Halloween mais aussi au printemps, la patience pourrait fondre plus vite que la neige en Bavière.