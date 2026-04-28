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800 litres de bière!
Ermedin Demirovic a tenu sa promesse

Ermedin Demirovic avait promis de payer une tournée de bière à tout le stade de Stuttgart en cas de qualification de la Bosnie pour la Coupe du monde. Promesse tenue.
Publié: il y a 11 minutes
Blick Sport

Le calcul n'est pas tout à fait exact, mais qu'importe, le geste est bien réel. Ermedin Demirovic avait en effet promis d'offrir une bière «à tout le stade de Stuttgart» en cas de qualification de son pays, la Bosnie, pour la Coupe du monde 2026. 

L'attaquant a honoré une partie de sa promesse ce lundi en servant environ 800 litres de bière aux fans du club allemand. A trois décis par personne, le stade est loin d'être rempli, mais soit.

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«La qualification pour la Coupe du monde a été l'un des plus beaux moments de ma vie et le restera jusqu'à la fin. Tout le monde sait désormais ce que ce succès représente pour notre pays, la Bosnie-Herzégovine. C'est pourquoi je vous offre une tournée aujourd'hui», s'est-il réjoui, avant de faire le service lui-même pendant une heure. «C'est offert avec amour, j'espère que ça vous plaît!».


Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
31
81
82
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
31
34
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
31
24
62
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
31
20
57
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
31
16
57
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
31
20
55
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
31
-2
43
8
SC Fribourg
SC Fribourg
31
-8
43
9
FC Augsbourg
FC Augsbourg
31
-16
37
10
FSV Mayence
FSV Mayence
31
-10
34
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
31
-14
32
12
Werder Brême
Werder Brême
31
-18
32
13
Union Berlin
Union Berlin
31
-20
32
14
FC Cologne
FC Cologne
31
-8
31
15
Hambourg SV
Hambourg SV
31
-16
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
31
-27
26
17
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
31
-25
25
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
31
-31
22
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