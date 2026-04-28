Ermedin Demirovic a tenu sa promesse

Le calcul n'est pas tout à fait exact, mais qu'importe, le geste est bien réel. Ermedin Demirovic avait en effet promis d'offrir une bière «à tout le stade de Stuttgart» en cas de qualification de son pays, la Bosnie, pour la Coupe du monde 2026.
L'attaquant a honoré une partie de sa promesse ce lundi en servant environ 800 litres de bière aux fans du club allemand. A trois décis par personne, le stade est loin d'être rempli, mais soit.
«La qualification pour la Coupe du monde a été l'un des plus beaux moments de ma vie et le restera jusqu'à la fin. Tout le monde sait désormais ce que ce succès représente pour notre pays, la Bosnie-Herzégovine. C'est pourquoi je vous offre une tournée aujourd'hui», s'est-il réjoui, avant de faire le service lui-même pendant une heure. «C'est offert avec amour, j'espère que ça vous plaît!».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
31
81
82
2
Borussia Dortmund
31
34
67
3
RB Leipzig
31
24
62
4
Vfb Stuttgart
31
20
57
5
TSG Hoffenheim
31
16
57
6
Bayer Leverkusen
31
20
55
7
Eintracht Francfort
31
-2
43
8
SC Fribourg
31
-8
43
9
FC Augsbourg
31
-16
37
10
FSV Mayence
31
-10
34
11
Borussia Mönchengladbach
31
-14
32
12
Werder Brême
31
-18
32
13
Union Berlin
31
-20
32
14
FC Cologne
31
-8
31
15
Hambourg SV
31
-16
31
16
FC St. Pauli
31
-27
26
17
VfL Wolfsbourg
31
-25
25
18
1. FC Heidenheim
31
-31
22