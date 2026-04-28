Ermedin Demirovic a tenu sa promesse

Ermedin Demirovic avait promis de payer une tournée de bière à tout le stade de Stuttgart en cas de qualification de la Bosnie pour la Coupe du monde. Promesse tenue.

Blick Sport

Le calcul n'est pas tout à fait exact, mais qu'importe, le geste est bien réel. Ermedin Demirovic avait en effet promis d'offrir une bière «à tout le stade de Stuttgart» en cas de qualification de son pays, la Bosnie, pour la Coupe du monde 2026.

L'attaquant a honoré une partie de sa promesse ce lundi en servant environ 800 litres de bière aux fans du club allemand. A trois décis par personne, le stade est loin d'être rempli, mais soit.

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«La qualification pour la Coupe du monde a été l'un des plus beaux moments de ma vie et le restera jusqu'à la fin. Tout le monde sait désormais ce que ce succès représente pour notre pays, la Bosnie-Herzégovine. C'est pourquoi je vous offre une tournée aujourd'hui», s'est-il réjoui, avant de faire le service lui-même pendant une heure. «C'est offert avec amour, j'espère que ça vous plaît!».



