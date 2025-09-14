DE
3e grave blessure en 18 mois
Ce joueur allemand a-t-il été frappé par une malédiction?

Trois ruptures du ligament croisé en dix-huit mois, un passé marqué par le Covid et un destin qui s’acharne. L’Allemand Luca Kilian vit un véritable calvaire, entre blessures à répétition et combat pour ne pas céder à la fatalité.
Publié: il y a 13 minutes
Luca Kilian s'est déchiré le ligament croisé pour la troisième fois en 18 mois.
Photo: imago images/Jan Huebner
Blick Sport

Par une froide soirée de mars 2022, un tacle mal maîtrisé change tout. Luca Kilian, alors solide défenseur allemand, fauche Florian Wirtz. Le prodige de Leverkusen s’effondre, ligament croisé déchiré, Coupe du monde envolée. Ce geste reste comme un point de bascule. Car depuis, c’est le destin qui semble s’acharner sur Kilian lui-même.

Grand gaillard d’1m91, réputé rugueux, mais fiable, il se retrouve piégé dans une spirale infernale. En mars 2024, premier coup de tonnerre: rupture du ligament croisé. Un coup dur, mais pas rare dans le football de haut niveau. Kilian se reconstruit, reprend patiemment. Jusqu’au jour où, avec les U21 de Cologne, tout lâche à nouveau. Le même genou, la même douleur, des mois de travail réduits à néant.

«Luca est un battant»

«Jamais deux sans trois», dit le proverbe. Lundi dernier, il a pris une résonance cruelle. À l’entraînement, alors qu’il n’avait pas encore rejoué en compétition, le ligament a cédé une troisième fois. En dix-huit mois, trois croisés arrachés.

Dans les couloirs du club, le discours se veut combatif. «Luca est un battant, il l’a prouvé à maintes reprises», a déclaré Thomas Kessler, directeur sportif du FC Cologne. Une manière de rappeler que l’Allemand n’en est pas à son premier coup du sort: il restera à jamais le tout premier joueur de Bundesliga à avoir contracté le Covid, un fardeau qu’il portait déjà avant cette série noire.

Aujourd’hui, le parcours de Kilian ressemble à une longue épreuve de résilience. Trois croisés, une pandémie, des retours sans cesse avortés. Pour beaucoup, une malédiction. Pour lui, sans doute un combat contre la fatalité.

