Murat Yakin a décidé de partir à l'assaut de Stockholm avec les même onze joueurs qui ont battu le Kosovo et la Slovénie en septembre. Breel Embolo sera seul en pointe, soutenu par Dan Ndoye et Ruben Vargas.

La Suisse s'attaque à la Suède avec un onze sans surprise

Breel Embolo est évidemment titulaire à la pointe de l'attaque de la Nati. Photo: TOTO MARTI

Pas de surprise! Murat Yakin a décidé de titulariser les onze mêmes joueurs pour ce match en Suède (coup d'envoi à 20h45, en direct commenté sur Blick) que ceux qui ont battu le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) en septembre.

La Suède, elle, change beaucoup de choses puisque six titulaires font leur apparition. Le duo d'attaque sera composé de Viktor Gyökeres et d'Alexandre Isak. Le troisième cador de Premier League, Anthony Elanga, prendra lui place sur le banc au coup d'envoi.

L'arbitre de la rencontre sera Anthony Taylor, une figure bien connue des nombreux joueurs de Premier League qui seront sur le terrain ce vendredi soir dans une Strawberry Arena à guichets fermés (50'000 spectateurs, dont 1800 Suisses).

Suède: Johansson; Lagerbielke, Hien, Gudmundsson; Bernhardssonm, Karlström, Bergvall, Ayari, Sema; Gyökeres, Isak.

Suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.